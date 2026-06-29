Sıcak havada dikkat: 'Susuzluk hayati organları vuruyor'

Sıcak yaz aylarında artan sıvı kaybının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten uzmanlar, özellikle asitli içeceklerin su yerine tüketilmesinin önemli riskler taşıdığını söyledi.

Yaz aylarında aşırı terlemeyle birlikte vücuttan ciddi miktarda sıvı kaybedildiğini ifade eden Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Zeki Tonbul, "Terleme aslında vücudun soğuma mekanizmasıdır. Normalde günde yarım litre kadar terleme olurken, aşırı sıcaklarda bu miktar 2-3 litreye kadar çıkabilir. Sıvı kaybının miktarı belirtileri belirleyen ana etken ne kadar fazla sıvı kaybedilmiş ise belirtiler de o kadar fazla, ağır olmaktadır. Aşırı sıvı kayıplarında böbrek, kalp, beyin gibi hayati organlarda fonksiyonlar olumsuz etkilenir. Sindirim, dolaşım, metabolizma yavaşlar. Özellikle hafif sıvı kayıplarında sadece ağız kuruluğu ve susama hissi olurken orta derecedeki sıvı kayıplarında ise halsizlik, ayağa kalktığı zaman baş dönmesi, konsantrasyon bozukluğu, dikkatte azalma, sersemlik, idrarın azalması ve idrarın renginin koyulaşması gibi belirtiler ortaya çıkar" dedi.

"Asitli içecekler suyun yerini asla tutmaz"

Asitli içeceklerin özellikle sıcak havalarda su yerine tüketilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Halil Zeki Tonbul, "Asitli içecekler içerisinde erimiş karbondioksit, çözülmüş karbondioksit gazı bulunan çoğu zaman da şeker ve katkı maddeleri içeren kola, gazoz gibi içeceklerdir. Bunlar su yerine asla geçmezler, fazla miktarda sık tüketilmesi asit özelliğinden dolayı diş minesinde tahribata ve ağız diş çürümelerine neden olabilir. Mide asiditesini arttırır. Mide şikayetlerine ve reflüye neden olabilir. Kemik problemlerine neden olabilir. Ayrıca enerji içecekleri ve kolada bulunan aşırı miktardaki kafein, idrar miktarını artırıcı etkiye sahiptir. Yeterince su açığını yerine koymaz. Çarpıntı yapabilir, alışkanlık yapabilir. Bu şekilde çay ise kafein miktarı daha azdır. Soğuk çay olarak evde yapılanı içilebilir ama sıvı kaybı çok fazlaysa o zaman sadece suyun yanında mineral içeren maden suları, ayran gibi içeceklerle de takviye edilmesi gerekir" şeklinde konuştu.

Günde 5 litre su gerekebilir

Sıcak havalarda düzenli sıvı tüketim alışkanlığı kazanılması gerektiğini dile getiren Tonbul, "Düzenli sıvı tüketim alışkanlığı elde etmemiz gerekiyor. Günlük 2-3 litre kadar normalde su alıyoruz ama aşırı sıcaklarda almamız gereken su miktarı 4-5 litreye kadar çıkabilir. Mesela tarlada çalışan, fırında çalışan bir insan günde 5 litreye kadar su içmesi gerekir. Güneş altında uzun süre kalmamalıyız. Klimalı odalarda, gölgede mümkünse durmalıyız. Hamile ve emziren annelerin daha fazla suya ihtiyaçları vardır. Suyu bir anda değil, günün içinde bölerek değişik farklı zamanlarda sabah iki bardak, kuşluk vakti iki bardak, öğle iki bardak, günde 8-10 bardak bu şekilde su tüketmemiz öneriliyor. Yine sadece suyuyla değil ihtiyaç kavun, salatalık portakal gibi yüzde 90'dan fazla su içeriyor bu sebze ve meyvelerin. Bir kısmını hem de enerji sağlaması açısından su ihtiyacının bir kısmını da bunlarla karşılamakta fayda vardır" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı