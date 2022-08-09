Uzmanlardan cinsel ilişkiye giren çiftlere hayati uyarı: Ara verip çay için

Uzmanların yıllar önce cinsel ilişkiyle ilgili yaptığı uyarı, sosyal medyada yeniden paylaşıldı. Uzmanlara göre cinsel ilişki sırasında ara verip çay içmek, çiftlere iyi geliyor.

Sosyal medyada dolaşıma giren birbirinden ilginç paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. Kullanıcılar, geçtiğimiz yıllarda Indepedent Gazetesi'ne konuşan uzmanların tavsiyelerini bir kez daha gündeme taşıdı.

"ARA VERİP ÇAY İÇİN"

Habere göre İngiliz araştırmacılar, cinsel ilişkiye giren çiftlerin, ilişkinin ortasında ara verip çay içmeleri gerektiğini öneriyor. Uzmanlar bu sayede insanların, cinsel ilişkinin bir yarış olmadığını anlayacağını savunuyor.

"BİRBİRİNİZE YAKIN OLMANIZI SAĞLAR"

Uzmanlar, eğer ilişkinin ortasında ara verilip çay içilir, sohbet edilirse bu durumun ilişki süresini de uzatacağını söylüyor. Uzmanlara göre ara verip çay içmek, 15 dakikalık ilişkiyi 1,5 saate kadar çıkarabiliyor.

İşte o haber: