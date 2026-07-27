Menopozda kalp sağlığı ihmal edilmemeli

Menopoz döneminin kadınlarda kalp damar hastalıkları riskinin arttığı önemli bir yaşam evresi olduğunu belirten Medicana Sağlık Grubu Kardiyoloji Uzmanı Dr. Zeynep Şeyma Turinay Ertop, "Yalnızca doğum tarihine göre hesaplanan yaş değil, kişinin kalp yaşı ve kardiyovasküler risk düzeyi de değerlendirilmelidir" dedi.

Medicana International Ankara Hastanesi Menopoz Wellness Komitesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Zeynep Şeyma Turinay Ertop, kadınlarda menopoz dönemine ilişkin bilgi verdi.

Kadınlarda menopoz döneminin kalp ve damar hastalıkları riskinin belirginleştiği kritik bir yaşam evresi olduğunu belirten Ertop, "Üreme çağında östrojen hormonu kalp ve damar sistemi üzerinde belirli ölçüde koruyucu etki gösterir. Menopozla birlikte bu koruyucu etkinin azalması; tansiyon yüksekliği, LDL kolesterol artışı, insülin direnci ve karın çevresinde yağlanma gibi kardiyovasküler risk faktörlerinin daha belirgin hale gelmesine neden olabilir. Bu nedenle menopoz yalnızca hormonal değişimlerin yaşandığı bir dönem değil, aynı zamanda kalp sağlığının yeniden değerlendirilmesi gereken önemli bir süreçtir" ifadelerini kullandı.

"Kadınların düzenli kardiyoloji kontrollerini ihmal etmemeleri büyük önem taşır"

Kalp yaşının, kişinin kronolojik yaşından farklı olabileceğini aktaran Ertop "Kalp yaşı; yaş, tansiyon, kolesterol, kan şekeri, sigara kullanımı ve diğer risk faktörlerinden yararlanılarak kişinin kardiyovasküler riskini daha anlaşılır biçimde ifade eden bir değerlendirme yaklaşımıdır. Kardiyovasküler risk değerlendirmesinde yaşın yanı sıra tansiyon değerleri, toplam ve LDL kolesterol düzeyleri, kan şekeri, bel çevresi, sigara kullanımı, ailede erken yaşta kalp hastalığı öyküsü ve yaşam tarzı birlikte ele alınır. Bu değerlendirme sayesinde kişinin önümüzdeki yıllarda kalp ve damar hastalığı geliştirme riski öngörülebilir ve gerekli koruyucu adımlar zamanında planlanabilir. Menopoz dönemindeki kadınların düzenli kardiyoloji kontrollerini ihmal etmemeleri, olası risklerin erken dönemde saptanması ve gerekli önlemlerin zamanında alınması açısından büyük önem taşır" açıklamasında bulundu.

"Kalp sağlığını korumanın temelinde sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları yer alır"

Menopoz sürecinde ve sonrasında kalbi koruyan yaşam alışkanlıklarının önemine değinen Ertop şunları kaydetti:

"Kalp sağlığını korumanın temelinde sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları yer alır. Haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik fiziksel aktivite yapmak, Akdeniz tipi beslenmeyi benimsemek, tansiyon, LDL kolesterol ve kan şekeri düzeylerini düzenli takip etmek, kaliteli uyku alışkanlığı kazanmak ve sigaradan uzak durmak kalp ve damar hastalıkları riskini azaltmada önemli rol oynar. Menopoz döneminde atılacak küçük ancak sürdürülebilir adımlar, yalnızca kalp sağlığının korunmasına değil, yaşam kalitesinin artırılmasına ve daha sağlıklı yaş almaya da önemli katkı sağlar."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı