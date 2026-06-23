Uzmanından kalp hastalarına 'yaz' uyarısı: 'Hali saha maçlarına dikkat'

Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fatih Kartaler, kavurucu yaz sıcaklarının kalp ve damar hastalıklarını tetiklediğini belirterek hayati uyarılarda bulundu. Kalp rahatsızlıklarının sadece yaşlıları değil gençleri de tehdit ettiğini vurgulayan Kartaler, sıcak havalarda yapılan ani egzersizlere ve özellikle halı saha maçlarına dikkat çekti.

Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği hekimlerinden Uzm. Dr. Fatih Kartaler, yaz aylarında artan hava sıcaklıklarının kalp ve damar hastalıkları açısından riskleri artırdığına dikkat çekerek, özellikle halı saha maçlarına katılan vatandaşları ve kronik rahatsızlığı bulunanları uyardı.

Sıcak havalarda vücudun normal ısısını koruyabilmek için daha fazla çalıştığını belirten Uzm. Dr. Fatih Kartaler, terlemeyle yaşanan sıvı ve mineral kaybının kalbin daha hızlı çalışmasına ve dolaşım sisteminin daha fazla yük altında kalmasına neden olduğunu söyledi. Özellikle hipertansiyon, kalp yetersizliği, koroner arter hastalığı ve ritim bozukluğu bulunan kişilerin bu durumdan daha fazla etkilendiğini vurgulayan Kartaler, tehlikenin sadece ileri yaş grubunu kapsamadığını ifade etti. Kontrolsüz tansiyonu bulunan, sigara kullanan, diyabet hastası olan veya kalp damar hastalığı riski taşıyan kişilerde aşırı sıcakların kalbin yükünü artırdığını belirten Kartaler, vücudun verdiği uyarı sinyallerinin mutlaka dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Uzm. Dr. Kartaler, "Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kalp ve damar hastalıkları açısından riskler de artabilmektedir. Vücudumuz sıcak havalarda normal ısısını koruyabilmek için daha fazla çalışır. Terleme ile birlikte yaşanan sıvı ve mineral kaybı, kalbin daha hızlı çalışmasına ve dolaşım sisteminin daha fazla yük altında kalmasına neden olabilir. Özellikle hipertansiyon, kalp yetersizliği, koroner arter hastalığı ve ritim bozukluğu bulunan kişiler sıcak havalardan daha fazla etkilenmektedir. İleri yaş grubundaki bireylerin de bu dönemde dikkatli olması gerekir. Yaz aylarında kalp krizi yalnızca yaşlılarda görülmez. Kontrolsüz tansiyonu bulunan, sigara kullanan, diyabet hastası olan veya kalp damar hastalığı riski taşıyan kişilerde aşırı sıcaklar kalbin yükünü artırabilir. Bu nedenle vücudun verdiği uyarı sinyalleri dikkate alınmalıdır. Yaz döneminde uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra ani ve yoğun egzersiz yapılması da önemli bir risk oluşturur. Özellikle halı saha maçlarına katılan vatandaşlarımızın, bilinen bir kalp hastalığı olmasa bile belirli aralıklarla kardiyolojik değerlendirmeden geçmeleri önemlidir. Göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı, bayılma veya efor sırasında aşırı yorulma gibi şikayetleri olan kişilerin mutlaka hekim kontrolünde değerlendirilmesi gerekir" dedi.

Son yıllarda gündeme gelen genç yaşta ani kalp hastalıklarını da gündeme getiren Uzm. Dr. Kartaler, "Son yıllarda genç yaşlarda ortaya çıkan ani kalp hastalıkları gündeme gelmektedir. Özellikle ani başlangıçlı her kalp hastalığının sebebi de kalp krizine bağlı değildir. Özellikle genç bireylerde doğumsal kalp hastalıkları, kalp kası hastalıkları ve ritim bozuklukları önemli nedenler arasında yer alabilmektedir. Çarpıntı, açıklanamayan bayılma, eforla gelişen göğüs ağrısı veya ailede genç yaşta ani ölüm öyküsü bulunan kişilerin kardiyolojik muayeneyi ihmal etmemeleri gerekir. Kalp sağlığını korumak için yeterli miktarda su tüketilmeli, güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmamalı ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Egzersiz için sabah erken saatler veya akşam serinliği tercih edilmelidir. Tansiyon, kalp yetersizliği ve benzeri kronik hastalıklar nedeniyle düzenli ilaç kullanan vatandaşlarımızın, doktorlarına danışmadan ilaçlarını bırakmamaları veya doz değişikliği yapmamaları önemlidir. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, aşırı halsizlik, baş dönmesi veya baygınlık hissi gibi şikayetler ortaya çıktığında bunlar sıcak havanın normal etkileri olarak değerlendirilmemeli, vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Sıcak havalarda alınacak basit ancak etkili önlemler, kalp sağlığını korumada büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı