Güneş Kremi Uyarıları: Yaz-Kış Kullanım Şart

Manisa Şehir Hastanesi Dermatoloji Hekimi Uzm. Dr. İmge Durmaz, güneş kremi kullanımıyla ilgili dikkat edilmesi gereken konularda uyarılarda bulundu. Uzm. Dr. Durmaz, "Bulutlu havalarda da ultraviyolenin çoğu yeryüzüne ulaştığı için aslında yaz-kış güneş kremi kullanmalıyız" dedi.

Manisa Şehir Hastanesi Dermatoloji Hekimi Uzm. Dr. İmge Durmaz, güneş kremi kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında önemli uyarılarda bulundu. Güneş koruyucu ürünlerin sadece yaz aylarında değil, her mevsim kullanılması gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Durmaz, "Bulutlu havalarda da ultraviyolenin çoğu yeryüzüne ulaştığı için aslında yaz-kış güneş kremi kullanmalıyız. Burada 6 aydan büyük bebekler, çocuklar ve erişkinler için herkesin kullanması gerekiyor" dedi.

"Ambalaj üzerindeki UVA ve SPF ibarelerine dikkat edilmeli"

Güneş koruyucu ürünleri seçerken geniş spektrumlu ve suya dayanıklı olanların tercih edilmesi gerektiğini belirten Durmaz, "Öncelikle güneş koruyucu ürünleri doğru seçmek lazım. Burada biz geniş spektrumlu, suya dayanıklı ürünleri kullanılmasını öneriyoruz. Geniş spektrumundan kastımız hem ultraviyole A, hem ultraviyole B'ye karşı koruyuculuğu olan ürünler. Ultraviyole A, ultraviyole B ve görünür ışık komponentleri cildimizde farklı mekanizmalarla etki ediyor ve burada ultraviyole B ve ultraviyole A özellikle cilt kanseri gelişimi, güneşin ciltteki yaşlanma belirtilerinden ve güneş yanığından sorumlu. Görünür ışık daha çok lekeyi tetikliyor. Bu sebeple biz geniş spektrumlu yani hem ultraviyole B hem ultraviyole A'ya karşı koruyuculuğu olan ürünleri öneriyoruz. Bir ürünün ultraviyole B'ye karşı koruma kapasitesini bize SPF değeri gösteriyor. Biz SPF 30 veya 50 kullanımı günlük hayatta öneriyoruz. Yine ultraviyole A'ya karşı koruduğunu gösteren de ambalaj üzerinde yine ultraviyole A logosu dediğimiz UVA kısaltması çevresinde bir daire işareti görebiliriz ya da PA kısaltması yanında artı işareti görebiliriz. Örneğin 4 tane artı yer alıyorsa bu ürünün ultraviyole A'ya karşı çok güçlü bir koruması olduğunu bize gösterir" dedi.

Cilt tipine göre güneş kremi seçimi

Kullanılacak ürünün kişinin cilt yapısıyla uyumlu olmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Uzm. Dr. Durmaz, "Bunun dışında yine ürün seçerken kişinin cilt yapısıyla uyumlu olması önemli. Örneğin yağlı ciltlerde, sivilcesi olan kişilerde daha hafif jel formunda, su bazlı ürünleri öneriyoruz. Hassas ciltlerde alkol gibi maddelerin daha az olduğu, parfüm gibi irritanların az olduğu, mineral filtreli ürünleri öneriyoruz. Yine lekeli ciltlerde de görünür ışığın lekeyi tetikleyici etkisinden korunması için renkli tinted dediğimiz demir oksit içeren renkli güneş koruyucuları öneriyoruz. Bunun dışında örneğin 6 aydan büyük bebeklerde, gebelerde, hassas cilt kişilerde bu tarz özel gruplarda da çinko oksit, titanyum dioksit içeren mineral filtreli güneş koruyucuların kullanılmasını öneriyoruz" diye konuştu.

"Güneş maruziyeti devam ediyorsa 2 saatte bir yenilenmeli"

Ürünlerin doğru zamanda, doğru miktarda ve doğru sıklıkta kullanılması gerektiğinin altını çizen Durmaz, "Yine güneş koruyucu ürünlerin doğru seçilmesi kadar doğru kullanılması da çok önemli. Burada yeterli miktarda ürünü doğru zamanda kullanmak ve yeterli sıklıkta kullanmak gerekiyor. Yeterli miktar şöyle açıklayabiliriz. Erişkin bir bireyde iki parmak kuralı dediğimiz orta ve işaret parmağının uzunluğunu kaplayacak kadar bir miktar tüm yüz bölgesi için yeterli. Bunu güneşe çıkmadan 20 dakika önce sürmeliyiz ve eğer güneş maruziyeti devam ediyorsa 2 saatte bir tekrar sürülmeli. Eğer terleme, suya girme gibi durumlar söz konusuysa daha sık tekrarlanmalı" ifadelerini kullandı.

Sadece güneş kremi kullanmak değil şapka gibi diğer koruyucu unsurlarla da güneşten kaçınılması gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Durmaz, "Yine güneş koruyucu ürün kullanırken yüz dışında, boyun, ense, kulak, eğer saç dökülmesi varsa saçlı deri, dudak, el sırtı gibi bölgeleri de kesinlikle ihmal etmemeliyiz. Ayrıca güneş koruyucu ürünlerin yüzde 100 güneş koruması olduğunu söyleyemeyiz. Bu sebeple güneş, direkt güneş maruziyetinden kaçınılması ve şapka, gözlük, kıyafet gibi fiziksel koruyucu önlemlerin kullanılması çok büyük önem taşımaktadır" dedi.

Sahte ürün uyarısı

Güneş kremlerinin mutlaka eczanelerden veya markaların yetkili satış kanallarından alınması gerektiği konusunda vatandaşları uyaran Uzm. Dr. Durmaz, "Kesinlikle orijinal ürünleri güvenilir kaynaklardan almak durumu almamız gerekiyor. Bu da eczanelerden alabiliriz. Markaların kendi satış kanallarından ya da yetkili olarak nitelendirdikleri yetkili satıcılardan alabiliriz. Aksi takdirde aldığımız ürünün içeriğini, üretim şartlarını, kullanılan filtreleri ve oranlarını, konsantrasyonlarını bilmediğimiz için öncelikle güvenilirliğinden ve koruyuculuğundan emin olamayız. Bu sebeple kesinlikle güvenilir satış kanallarından orijinal ürünler almalıyız" diye konuştu.

Güneş kremlerinin de son kullanma tarihlerinin olduğunu ve kapağının açılmasından sonra da tüketim sürelerine dikkat edilmesi konusunda uyaran Uzm. Dr. Durmaz, "Öncelikle güneş koruyucu ürünlerin son kullanma tarihi ambalaj üzerinde yazıyor. Ama son kullanma tarihi geçmemiş bile olsa üründe böyle bir açık kavanoz işaretiyle 12 M, 9 M, 6 M gibi belirtilen kaç ay kullanılabileceğini gösteren ibareler var. Son kullanma tarihi geçmemiş bile olsa ürünün üzerinde belirtilen süreyi aşmayacak şekilde kullanmamız gerekiyor. Yine bu süre aşıldığında ya da son kullanma tarihi geçtiğinde kullandığımız ürünün vaat ettiği koruyuculuğa sahip olduğunu garanti edemeyiz. Koruyuculuğu azalmış olabilir" dedi.

Uzm. Dr. Durmaz son olarak bebeklerdeki güneş korumasına da parantez açarak, "6 aydan küçük bebeklerde güneş koruyucu ürünler yerine direkt güneş maruziyetinden kaçınılmasını ve yine fiziksel koruyucu önlemleri, şapka, kıyafet gibi öneriyoruz. 6 ay 2 yaş arasında da mineral filtreli güneş koruyucuları öneriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı