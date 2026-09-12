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Uzmanından çocukların uyku düzeni için "ekran" uyarısı

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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Volkan Şahin, çocukların uyku düzeninin korunması için özellikle uyumadan önce ekran kullanımının sınırlandırılması gerektiğini söyledi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Volkan Şahin, çocukların uyku düzeninin korunması için özellikle uyumadan önce ekran kullanımının sınırlandırılması gerektiğini söyledi.

Şahin, AA muhabirine, yaz döneminde çocukların uyku saatlerinde değişiklikler yaşanabildiğini, okul döneminin başlamasıyla bu düzenin bir anda değil, kademeli olarak eski haline getirilmesi gerektiğini belirtti.

Çocukların uyumadan önce ekran karşısında vakit geçirmesinin uyku kalitesini olumsuz etkileyebileceğine dikkati çeken Şahin, ekrandan yayılan ışığın melatonin hormonunun salgılanmasını kısıtlayabildiğini ifade etti.

Şahin, bu nedenle??????? çocuğun uykuya dalma süresinin uzayabildiğine işaret ederek, "Bu durum hem uykuya dalma süresini uzatıyor hem de uyku süresi azalmış oluyor. Bu da çocuğun gündüz uykuluk haline sebep olabilir." dedi.

Ekran kullanımında yalnızca sürenin değil, izlenen içeriğin de önemli olduğunu vurgulayan Şahin, şiddet içeren veya yaşına uygun olmayan içeriklerin uyku kalitesini olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Şahin, ailelerin çocukların yaşlarına uygun şekilde ekran kullanımına sınır getirmesi gerektiğini, özellikle uyumadan yaklaşık bir saat önce dijital içeriklerden uzak durulmasının önemli olduğunu kaydetti.

Şahin, kaliteli uyku için çocuğun odasının mümkün olduğunca karanlık ve sessiz olması gerektiğini ifade etti.

"Çocuğun yaşına göre rutinler uykuya geçişi kolaylaştırabilir"

Şahin, uykuya geçişi kolaylaştırmak amacıyla çocukların yaşlarına uygun bazı rutinler oluşturulabileceğini dile getirerek, "Banyo yapılması, kitap okuma rutininin oluşturulması gibi çocuğun yaşına göre rutinler uykuya geçişi kolaylaştırabilir." ifadesini kullandı.

Geç saatlerde uyuyup erken saatlerde kalkmanın uyku kalitesini düşürebileceğine işaret eden Şahin, bunun, çocukların gün içinde uykulu olmasına ve dikkatlerini sürdürmekte güçlük yaşamalarına yol açabileceğini vurguladı.

Şahin, ailelere uyku düzeni ve ekran kullanımı konusunda da tavsiyelerde bulunarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ailelere şunu net bir şekilde söyleyebilirim, yaz da olsa okul da olsa ekran kullanımı belli bir süre içinde olmalı. Buna çocukla beraber karar vermeliyiz. Tek başına ebeveynin 'Ben bu kuralı koydum' demesi, bunun uygulanabilirliğini veya devamlılığını olumsuz etkileyebilir."

Kaynak: AA
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