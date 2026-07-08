Yaz aylarında sağlık kontrolleri ihmal edilmemeli

İç Hastalıkları Uzm. Dr. Elfag Isganrarov, yaz aylarında tatil telaşı nedeniyle ertelenen rutin sağlık kontrollerinin birçok hastalığın erken teşhis edilme fırsatını geciktirebileceğini söyledi.

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Elfag Isganrarov, sağlık kontrollerinin mevsime göre ertelenebilecek bir konu olmadığını belirterek, kronik hastalık takibi ve koruyucu sağlık taramalarının yaz döneminde de aksatılmaması gerektiğini ifade etti.

"Kronik hastalıklara dikkat edilmeli"

Yaz aylarında tatil planları, seyahatler ve günlük yaşam alışkanlıklarındaki değişiklikler nedeniyle birçok kişinin rutin sağlık kontrollerini ertelediğini belirten Uzm. Dr. Isganrarov, " Sağlık, yılın her döneminde korunması gereken en önemli değerdir. Yaz mevsimi; tatil, deniz, güneş ve açık hava etkinlikleriyle birlikte yaşam düzenimizin değiştiği bir dönemdir. Bu hareketlilik içinde birçok kişi sağlık kontrollerini 'tatilden sonra yaptırırım' düşüncesiyle erteleyebiliyor. Ancak kontrollerin geciktirilmesi, belirti vermeden ilerleyen birçok hastalığın erken teşhis edilme fırsatını ortadan kaldırabilir" dedi.

Özellikle yüksek tansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği ve kalp-damar hastalığı bulunan kişilerin yaz aylarında daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Isganrarov, "Artan sıcaklıklar ve terlemeye bağlı sıvı kaybı, tansiyon ve kan şekeri değerlerinde değişikliklere neden olabilir. Düzenli ilaç kullanan bireylerin doktor kontrollerini aksatmaması ve gerektiğinde tedavilerinin yeniden değerlendirilmesi önemlidir" diye konuştu.

Kadınlarda rahim ağzı, erkeklerde prostat kontrolü

Yaz döneminin çocukların sağlık kontrolleri için de önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Isganrarov, "Okulların kapalı olduğu bu dönemde çocukların büyüme ve gelişme değerlendirmeleri, göz ve diş muayeneleri ile eksik aşıların tamamlanması daha kolay planlanabilir. Yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce yapılan kontroller, olası sağlık sorunlarının erken fark edilmesine katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

İleri yaş grubundaki bireylerin düzenli sağlık taramalarını ihmal etmemesi gerektiğini belirten Isganrarov, "Kan tahlilleri, göz ve işitme kontrolleri, bağırsak taramaları ile kadınlarda meme ve rahim ağzı, erkeklerde ise prostat kontrollerinin düzenli yapılması büyük önem taşıyor. Bu taramalar, birçok hastalığın erken dönemde tespit edilmesine yardımcı olur" şeklinde konuştu.

"Bol su için, dengeli beslenin"

Yaz aylarında sağlıklı kalmanın yalnızca güneşten korunmak ve su tüketmekle sınırlı olmadığını belirten Uzm. Dr. Elfag Isganrarov şunları söyledi: "Dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite, yeterli sıvı alımı ve rutin sağlık kontrollerinin zamanında yapılması sağlıklı yaşamın temel taşlarıdır. Tatil planları arasında kısa bir sağlık kontrolüne yer vermek, ileride karşılaşılabilecek daha büyük sağlık sorunlarının önüne geçebilir. Yaz mevsimini sadece dinlenme zamanı olarak değil, sağlığımıza yatırım yapma fırsatı olarak değerlendirmeliyiz." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı