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Uzmanı uyardı: Sıcak hava cilt kanserine neden oluyor

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Siirt İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Acil Tıp Uzmanı Dr. Zübeyde Albayrak, termometreler 40 dereceyi gösterirken, aşırı sıcakların erken yaşlanma ve cilt kanserine neden olduğunu dikkat çekti.

Uzmanı uyardı: Sıcak hava cilt kanserine neden oluyor

SİİRT - Siirt İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Acil Tıp Uzmanı Dr. Zübeyde Albayrak, termometreler 40 dereceyi gösterirken, aşırı sıcakların erken yaşlanma ve cilt kanserine neden olduğunu dikkat çekti.

Acil Tıp Uzmanı Dr. Zübeyde Albayrak, kentte artan sıcaklar nedeniyle erken yaşlanma ve cilt kanserine neden olduğunu söyledi. Aşırı sıcaklıkların sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiğini belirten Dr. Albayrak, artan ortam sıcaklığının vücut sıcaklığını aştığında vücut ortamdaki ısıyı emip ve vücut ısısı, vücut sıcaklığının artmaya başladığını kaydetti. Yeni gelişen bu durumda metabolizma bu duruma uyum sağlamak için birtakım mekanizmaları devreye soktuğunu aktaran Dr. Albayrak, "Bu mekanizmaların başında terleme gelmektedir. Ancak terleme her zaman vücut ısısını düşürmek için tek başına yeterli bir mekanizma değildir. Artan sıcaklıkla birlikte metabolizma hızı artar, tüketilen oksijen miktarı artar. Buna bağlı olarak solunum sayısı kalp atım hızında artış meydana gelir. Bunun haricinde aşırı fiziksel aktivite gösteren kişilerde sıcak krampları görülebilir. Bunun dışında sıcak ödemi, güneş yanığı, sıcak bitkinliği gibi durumlarda görülebilir. Bu bahsettiğim durumların hepsi aşırı sıcaklıkların erken dönemde gösterdiği etkilerdir. Uzun süreli maruziyete bağlı olarak geç dönemde de bazı etkiler ortaya çıkabilir. Bunlar içerisinde katarakt, güneş lekeleri, erken yaşlanma ve istemediğimiz durumlardan biri olan cilt kanserleri ortaya çıkabilir." dedi.

Gerekmedikçe saat 10.00-16.00 aralığında dışarı çıkılmamasının altını çizen Albayrak, "Mümkün olduğunca evde kalmalıyız. Bu saatler aralığında güneşlenmemeli, denize girmemeliyiz. Denize girecek vatandaşlarımız en az 30 koruma faktörlü güneş kremi kullanmalı, şapka takmalı ve güneş gözlüğü takmalıdır. Güneş altında çalışacak kişilerin ise bir takım koruyucu önlemler almasına ihtiyacı vardır. Bu önlemler içerisinde hafif, bol, açık renkli sıkı kumaştan dokunmuş giysileri tercih etmesi gerekir. Bunun haricinde en önemli noktalardan biri de sıvı tüketimidir. Günlük en az 2, 2.5 litre sıvı tüketilmesi gerekir. Öncelik olarak sıvı tercihimiz tabi ki su olması gerekiyor. Bunun haricinde kahve, çay, gazlı içecekler yerine süt, ayran, taze sıkılmış meyve suları tercih edilmelidir. Vücut direncini arttırmak vücuda gerekli olan vitamin ve mineralleri sağlamak adına bol bol sebze ve meyve tüketilmesi gerekir. Yağlı besinlerden uzak durmalı, yemek yaparken kızartma tekniği yerine haşlama, kendi suyunda pişirme ya da ızgara yöntemleri tercih edilmelidir. Bunun haricinde idrar söktürücü kullanımı ya da kronik kalp hastalığı, kronik böbrek hastalığı, kronik karaciğer hastalığı gibi sıvı kısıtlaması olan hastaların diyetlerini düzenlerken kendi doktorlarına başvurması gerekir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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