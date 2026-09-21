Uzman Aynacı, 85 yaş üzerinde Alzheimer oranının yüzde 40'a çıkabildiğini söyledi

Sivas Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı Özer Aynacı, demans ve Alzheimer hastalığına ilişkin açıklamalarda bulunarak, ileri yaşla birlikte hastalığın görülme sıklığının arttığını söyledi. Aynacı, 85 yaş üzerindeki kişilerde Alzheimer görülme oranının yüzde 40'a kadar çıkabildiğini belirterek, erken tanı ve risk faktörlerine dikkat çekti.

Sivas Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı Özer Aynacı, demans ve Alzheimer hastalığına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, hastalığın ileri yaşla birlikte görülme sıklığının arttığını söyledi. Aynacı, 85 yaş üzerindeki kişilerde Alzheimer görülme oranının yüzde 40'a kadar çıkabildiğini belirtti.

Aynacı, demansın yaşlılar arasında önde gelen ölüm nedenleri arasında yer aldığını ifade ederek, Alzheimer'ın yalnızca unutkanlıktan ibaret olmadığını vurguladı. Alzheimer hastalığının bilişsel bozuklukların yanı sıra duygusal ve davranışsal değişikliklere de yol açtığını belirten Aynacı, hastalığın beyin işlevlerinde gerileme, davranış sorunları ve günlük yaşamda işlev kaybıyla seyreden dejeneratif bir hastalık olduğunu söyledi.

" Demans, halk arasında bunama olarak biliniyor"

Demansın halk arasında "bunama" olarak bilindiğini aktaran Aynacı, Alzheimer'ın tüm demans vakalarının yaklaşık yüzde 60-70'ini oluşturduğunu belirtti. Aynacı, demansın beyin hücrelerinin kaybı sonucu birden fazla zihinsel işlevin bozulmasıyla ortaya çıktığını ve çoğunlukla ilerleyici bir tablo sergilediğini kaydetti. Hastalığın üç evrede ilerlediğini ifade eden Aynacı, erken evrede yakın süreli bellek sorunları ve konuşma sırasında kendini ifade etmede hafif güçlüklerin görülebildiğini söyledi.

Demans riskini artıran faktörlere de değinen Aynacı, hipertansiyon, diyabet, obezite, depresyon, görme ve işitme kaybı, uyku bozuklukları, travmatik beyin hasarı, inme, sigara ve alkol kullanımı ile fiziksel hareketsizliğin risk faktörleri arasında bulunduğunu söyledi. Türkiye'de yaklaşık 600 bin ailenin bu hastalıkla mücadele ettiğini belirten Aynacı, demansın kesin bir tedavisinin bulunmadığını ancak bazı ilaçların belirtilerin kontrol altına alınmasına yardımcı olabildiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı