Anne sütü, bebeğin karşılaştığı mikroplarla savaşıyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Yiğit, hayati önem taşıyan anne sütünün bebekleri karşılaştıkları mikroplara karşı koruduğunu söyledi.

Yenidoğan bebeklerde anne sütü hayati önem taşıyor. Uzmanlar, bağışıklık sistemini güçlendiren anne sütünün, bebekleri karşılaştıkları mikroplara karşı koruduğunu belirtirken Medicana International Samsun Hastanesi doktorlarından Uzm. Dr. Elif Yiğit, anne sütünün artırılması için yapılması gerekenlere değindi.

Anne sütünün bebekleri mikroplara karşı koruduğuna değinen Uzm. Dr. Elif Yiğit, "Anne sütünün bağışıklıktaki yeri çok kuvvetli. Bu neden kaynaklanıyor? Anne sütü salgısal immünoglobulin A ve laktoferin içeriyor. Bunlar da bebeğin karşılaşılabileceği mikroplara karşı bir savunma mekanizması oluşturuyor. Salgısal immünoglobulin A ve laktoferin, bebeğin ilk karşılaştığı mikroplarla savaşmasında aşırı şekilde önemli bir yere sahip. Bu kadar büyük öneme sahip anne sütünü artırmak mümkün. Annemiz bol bol su içecek. Günde en az 3-3,5 litreye kadar su tüketimi anne için çok önemli. Peki, bir oturdum 3 litre su içtim. Görevim tamamlandı mı? Hayır. 3-3,5 litrelik suyu gün içerisinde yayarak tüketmesini istiyoruz" dedi.

"Semizotu, yeşil sebze ve meyveler anne sütünü artırır"

Bol su içmenin yanı sıra semizotu, yeşil sebze ve meyvelerin de anne sütünü artırdığını dile getiren Yiğit, "Beslenme olarak şimdi tam da mevsimi; semizotu, yeşil sebze, meyveler anne sütünü oldukça artırır. Anne sütünün artması, bebeğin takviyesi, bebeğin kilo alımı açısından bizim için çok önemli. Anne sütünü saklamak da önemli. Bebek emdi ve fazlasını da saklamak istiyorsunuz. '6 ay sonra işe gireceğim, çalışacağım' diyen annelerimiz var. Anne sütünü 3 ay kadar derin dondurucuda, anne sütü saklama poşetlerinde saklayabilirsiniz. Sonra bunu kullanmak için de benmari usulü ısıtıyoruz. Yani sıcak suyun içine o dondurulmuş poşeti koyup çözdürerek bebeğe veriyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı