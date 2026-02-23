Nöroloji Uzmanı Yasemin Şipka: Uyku, insan hayatının yüzde 30'unu kapsıyor

Uyku ve beyin sağlığı, modern yaşamın en çok ihmal edilen ancak en kritik başlıkları arasında yer alıyor. Haberlercom YouTube'da yayınlanan programda konuşan Nöroloji Uzmanı Yasemin Şipka, uykunun süresi, rüyaların işlevi ve günlük alışkanlıkların beyin üzerindeki etkilerine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"UYKU, İNSAN HAYATININ YÜZDE 30'UNU KAPSIYOR, 75 YILLIK BİR ÖMRÜ HESABA KATARSak 25 YIL UYUYORUZ"

Uykunun yaşamımızdaki payına dikkat çeken Şipka, "Uyku, insan hayatının yüzde 30'unu kapsıyor, 75 yıllık bir ömrü hesaba katarsak 25 yıl uyuyoruz" dedi. Uyku süresinin yalnızca dinlenme değil, beynin kendini yenilediği hayati bir süreç olduğunu vurgulayan Şipka, bu sürecin ihmal edilmesinin hem zihinsel hem de fiziksel sorunlara yol açabileceğini belirtti.

"RÜYALAR, DUYGUSAL HAFIZAMIZIN GELİŞMESİ VE PEKİŞTİRİLMESİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ"

Rüyaların işlevine değinen Şipka, "Hepimiz uykumuzda rüya görüyoruz" derken, "Rüyalar, duygusal hafızamızın gelişmesi ve pekiştirilmesi açısından çok önemli" ifadelerini kullandı. Gün içinde yaşanan yoğun duyguların rüyalar aracılığıyla düzenlendiğini belirten Şipka, "Gün içinde yaşadığımız yüksek duygular, rüyalar ile baskılanıyor ve düzenleniyor" sözleriyle rüyaların psikolojik denge açısından kritik rolüne dikkat çekti.

"UYKUNUN SAĞLIKLI OLABİLMESİ İÇİN, AYNI SAATTE YATIP AYNI SAATTE KALKMAK GEREKİYOR"

Sağlıklı uyku alışkanlıklarının önemini vurgulayan Şipka, "Uykunun sağlıklı olabilmesi için, aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmak gerekiyor" dedi. Uyku terörü yaşayan çocuklarda yaklaşımın da önemli olduğuna işaret eden Şipka, "Uyku teröründe, çocuk uyandırılmamalı ve telaş yapılmamalı" ifadelerini kullandı. Şipka ayrıca, "Su içmek, spor yapmak ve yeni şeyler öğrenmeye çalışmak beyin sağlığı açısından çok önemli" diyerek günlük yaşam alışkanlıklarının beyin sağlığı üzerindeki etkisine dikkat çekti.