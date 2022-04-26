Uyguladığı yöntemle migren hastalarına umut oldu

Sinir uçlarını harekete geçirerek ağrıları geçiriyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir hastanede Fizik Tedavi Uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Ali Sallı, uyguladığı yöntemle migreni yüzde 80 oranında tedavi edebiliyor.

Afyonkarahisar'da uyguladığı nöral terapi yöntemi ile migren hastalarına umut olan Doç. Dr. Ali Sallı, Fizik tedavisinin yanında migren hastaları için sinir uçlarına enjekte ettiği serumlarla bazı migren hastalarının tamamen iyileşmesine bazılarının ise ağrılarının hafiflediğini ileri sürdü.

Nörol tedavi yöntemi hakkında bilgi veren Sallı, "Nöral tedavi aslında bildiğimiz bilgiler doğrultusunda, nöronların kendi arasında bir iletişim olduğu. Nöron dediğimiz sinir hücreleri. Sinir hücrelerinin kendi arasında bir iletişimi var. Bundan kaynaklanarak sinir hücreleri üzerinden vücudun kendi tedavi yöntemlerini aslında aktive etmeye yönelik düzenleme tedavisi diye geçer nöral tedavi. Aslında bir çok farklı hastalıkta kullanılabilir. Bunların içerisinde ağrı problemlerinin tümü, tiroit, bağırsak gibi farklı sindirim problemleri de dahil ama migren konusunda başarı oranı oldukça yüksek bir tedavi yöntemi. Bu yüzden migren hastalarında fayda verdiği bilinen ve tedavi ettiğimiz hastalarda tecrübe kazandığım bir alan. Zararsız olması yönüyle de daha çok tercih edilebilecek. Hastaların hem yaşam kalitesini arttıran hem de aynı zamanda migrende hastaların ilaç kullanarak bir çok farklı sıkıntı yaşamakta. İlaç gereksinimini azaltan bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkmakta. Bazı hastalarda hemen hemen kalıcı çözüm elde ettiklerini aktaran Sallı, "Ama hastalar zaten memnun kalıyorsa zaten şikayetleri tekrar başlarsa size tekrar başvurabiliyor. Benim kendim tecrübe ettiğim kadarıyla genellikle 3-5 seans içerisinde verim elde ediyoruz, sonrasında seansların arasını açarak 6 ayda bir, yılda bir tek uygulamayla, bir sene idare eden veya birkaç yıl bu şekilde hiç ağrı çekmeden birçok hastam var tecrübe ettim" dedi.

Bu yöntemin tamamen zararsız olduğunu belirten Doç. Dr. Sallı şu ifadelere yer verdi:

"Bu hastalık nörolog tarafından değerlendirilmeli, tanısı netleştikten sonra, medikal tedavi aldıktan sonra bu tedaviye rağmen fayda görmeyen yada dediğim gibi ilaç anlamında kullanmasına engel farklı bir tıbbi problemi olan yada kullanmak istemeyen hastalarımızda bu tip tamamlayıcı yöntemler faydalı olabilir. Denemelerinde fayda var. Çünkü zararsız, gebelere yada emzirenlere de uygulayabileceğimiz kadar zararsız. Yan etkisi hemen hemen olmayan güzel bir uygulama yöntemidir."