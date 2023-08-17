Üsküdar'daki Dr. Siyami Ersek Hastanesi'nde Prof. Dr. Gökçen Orhan ölü bulundu
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Üsküdar'daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Gökçen Orhan (56), odasında ölü bulundu. Sabah hastalarını muayene ettikten sonra Orhan'dan haber alınamadı ve meslektaşları tarafından hareketsiz halde bulundu. Orhan, yoğun bakım servisine kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Olayın intihar vakası olabileceği değerlendiriliyor.
Üsküdar'daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Gökçen Orhan (56), odasında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, sabah hastalarını muayene ettikten sonra Orhan'dan yaklaşık iki saat haber alınamadı. Bunun üzerine odasına giren meslektaşları, Orhan'ı hareketsiz halde buldu.
Yoğun bakım servisine kaldırılan Gökçen Orhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Orhan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastanenin morguna götürüldü.
Olayın intihar vakası olabileceğinin değerlendirildiği, incelemelerin sürdüğü bildirildi.