Üsküdar'daki Dr. Siyami Ersek Hastanesi'nde Prof. Dr. Gökçen Orhan ölü bulundu

Üsküdar'daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Gökçen Orhan (56), odasında ölü bulundu. Sabah hastalarını muayene ettikten sonra Orhan'dan haber alınamadı ve meslektaşları tarafından hareketsiz halde bulundu. Orhan, yoğun bakım servisine kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Olayın intihar vakası olabileceği değerlendiriliyor.