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Yeşilay Uşak'ta 13. Geleneksel Bisiklet Turu Düzenlendi

Yeşilay Uşak'ta 13. Geleneksel Bisiklet Turu Düzenlendi
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Yeşilay Uşak Şubesi öncülüğünde, sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla "13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.

Yeşilay Uşak Şubesi öncülüğünde, sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla "13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi önünde bir araya gelen çok sayıda vatandaş, "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla pedal çevirdi. Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayan etkinlikte katılımcılar, Atapark, Uğur Mumcu Caddesi, Orhan Dengiz Bulvarı ve İsmet Paşa Caddesi'nden devam ederek 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na ulaştı. Farklı yaş gruplarından yoğun katılımın olduğu etkinlikte, bağımlılıkla mücadele ve sporun önemine vurgu yapıldı.

Yeşilay Uşak Şube Başkanı Halil Yücel burada yaptığı açıklamada; "Bugün burada, Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan korumak, onlara sağlıklı yaşam kültürü kazandırmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Yeşilay, yasaklayıcı değil; bilinçlendirici, koruyucu ve destekleyici bir anlayışla çalışmalarını sürdürmektedir. Gelin hep birlikte sağlıklı nesiller, güçlü aileler ve bağımlılıklardan uzak bir Türkiye için çalışmaya devam edelim." dedi.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ve Yeşilay baskılı balonların gökyüzüne bırakılmasıyla son buldu. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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