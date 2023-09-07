Urla'da 'Sağlıklı Yaşa Güzel Yaşlan Günleri' Etkinliği Düzenlendi

Medya iletişim danışmanı ve yapımcı Konca Kumkum'un organizasyonuyla Urla'daki Köstem Zeytinyağı Müzesi'nde 'Sağlıklı Yaşa Güzel Yaşlan Günleri' etkinliği yapıldı. Katılımın yoğun olduğu etkinlik kapsamında beslenmeden tamamlayıcı tıbba beden ve ruh olarak sağlıklı yaşamanın ip uçları verildi.

Medya iletişim danışmanı ve yapımcı Konca Kumkum'un organizasyonuyla Urla'daki Köstem Zeytinyağı Müzesi'nde 'Sağlıklı Yaşa Güzel Yaşlan Günleri' etkinliği yapıldı. Katılımın yoğun olduğu etkinlik kapsamında beslenmeden tamamlayıcı tıbba beden ve ruh olarak sağlıklı yaşamanın ip uçları verildi.

Halkla İlişkiler Uzmanı Sibel Önbaş'ın projelendirdiği etkinliğin açılışını müzenin kurucusu Dr. Levent Köstem gercekleştirdi. Zeytinyağının sağlıklı yaşama katkısını, güzellik sırlarını ve sürdürülebilir beslenmenin önemini Dr. Ceyhun Dizdarer, sesin ve yaydığı titreşimlerin ruh ve beden üzerindeki olumlu etkilerini ses çanaklarıyla uygulamalı olarak Sırma Belin anlattı. 'Yaşam kaynağı su' isimli söyleşide ise Batı Su CEO'su İsmail Cenap Özer, katılımcılara uygulamalı meditasyon çalışması yaptırdı.

Tiyatro sanatçısı Betül Arim de 'Yaşama Sanatı' başlıklı söyleşisiyle, oyuncu yazar Almula Merter Churm yaşamından örnekler verdi. Etkinliğe Fransa'dan gelerek katılım gösteren kişisel gelişim uzmanı Turhan Güldaş, kitaplarını imzalayarak kişisel gelişimin önemini kendi geliştirdiği mantralarla anlattı.

Kapanışı Limor Gilad Ulukaya'nın yaptığı etkinlik, meditastyon çalışmasıyla sona erdi.