Üretra Darlığı: Kronik Problemlere Yol Açabilir

YAŞAM kalitesini düşüren üretra darlığının, basit bir idrar yolu daralmasından çok daha fazlası olduğunu söyleyen Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Selami Albayrak, "Üretra darlığı, eksik ya da yanlış müdahalelerle hastanın ömür boyu mücadele edeceği kronik bir probleme dönüşme riski taşır" dedi.

Üretra darlığı, hastaları sosyal yaşamdan koparan görünmez bir prangadır diyen Medipol Koşuyolu Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Selami Albayrak, tekrarlayan darlıklarda hastayı bu dertten kalıcı olarak kurtaracak en etkili çözümün açık üretroplasti yöntemi olduğunu belirtti.

'AĞRISIZ AMA IZDIRAPLI BİR SÜREÇ'

Üretrayı tüm yönleriyle ele alan Prof. Dr. Albayrak, "Üretra, mesaneden dış ortama idrarı taşıyan borudur. Bu kanalın herhangi bir nedenle daralması, idrarın atılmasını güçleştirir. Darlığın en yaygın nedenleri arasında cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, fiziksel travmalar ve idrar yoluna yerleştirilen kateter gibi yabancı cisimler yer alıyor. Üretra çok nazlı bir organdır, en ufak bir travmaya dahi şiddetli tepki verir" dedi. Prof. Dr. Albayrak, belirtilerin şiddetlenmeden önce fark edilip değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

'ENDOSKOPİK YÖNTEMLE DARLIK AÇILABİLİYOR'

Üretra darlıklarında ilk müdahalenin genellikle kapalı yöntemlerle yapıldığını dile getiren Prof. Dr. Albayrak, "Endoskopik yöntemle darlık açılabiliyor. Ancak bu işlem sık tekrarlama riski taşıyor. Eğer bir darlık bir endoskopik tedaviden sonra tekrarlamışsa mutlaka açık üretroplasti uygulanmalı. Tekrarlayan vakalarda önerilen açık üretroplasti yöntemi, darlığın olduğu bölgenin tamamen çıkarılması ve sağlam uçların birbirine yeniden bağlanması esasına dayanıyor. Eğer darlık çok uzun bir mesafeye yayılmışsa bu kez bölgeye yama uygulanıyor. Bu yama, genellikle kılsız deri ya da ağız mukozasından alınan doku ile yapılıyor. Bu yöntemle yapılan tedavilerde başarı oranı oldukça yüksek" diye konuştu.

'TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL PLANLANMALI'

Prof. Dr. Albayrak konuşmasını şöyle tamamladı: "Hangi tedavi yönteminin uygulanacağı, hastanın yaşı, darlığın yeri ve uzunluğu, daha önce geçirdiği operasyonlar, dokuların durumu gibi birçok faktöre bağlı olarak belirleniyor. Bu yüzden tedavinin kişiye özel planlanması gerekiyor. Her tedavi yöntemi her hasta için aynı sonucu vermez. Önemli olan, doğru yöntemi doğru hastaya uygulayabilmek."