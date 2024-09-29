Ünlülerden Kan Bağışına Destek: 'Birbirimize Candan Bağlıyız' Kampanyası

ÜNLÜ oyuncular, kan bağışının önemine dikkat çekmek için Türk Kızılay'ın 'Birbirimize Candan Bağlıyız' kampanyasına destek veriyor. Açelya Akkoyun, Burak Sergen, Hakan Yılmaz, Sevcan Yaşar'ın da aralarında yer aldığı ünlü isimler, kan bağışında bulunarak Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verdi. Kan bekleyen hastalara umut olma çağrısı yapan ünlü oyuncular, 18-65 yaş arası sağlıklı her bireyi düzenli kan bağışçısı olmaya davet etti.

18 Bölge Kan Merkezi, 69 Kan Bağış Merkezi, 300'den fazla mobil ve sabit ekip ile kan bağışı çalışmalarını yürüten Türk Kızılay, Türkiye'nin kan ihtiyacının tamamını gönüllü bağışçılardan sağlamak üzere 'Birbirimize Candan Bağlıyız' kampanyasını sürdürüyor. Her gün yaklaşık bin 200 hastanenin kan ve kan bileşeni ihtiyacını karşıladığını duyuran Türk Kızılay, tüm kan gruplarında yeterli stok seviyesini korumak için günlük yaklaşık 9 bin ünite kan bağışına ulaşma hedefiyle çalışıyor. Bu amaçla düzenli kan bağışını artırmaya yönelik çalışmalar yürüten Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına ünlü isimler de destek veriyor.

Bu kapsamda ünlü oyuncular Açelya Akkoyun, Atakan Özkaya, Burak Sergen, Burak Topaloğlu, Hakan Yılmaz, Sadi Celil Cengiz, Sevcan Yaşar, Sinan Albayrak ve Ufuk Özkan Kızılay Kan Merkezi'ne giderek kan bağışında bulundu. Kızılay'ın kan bağış kampanyasına destek veren ünlü isimler, bir ünite kanın üç kişinin hayatını kurtardığına dikkat çekti ve yalnızca 15 dakika ayırarak kan ihtiyacı olan hastalara umut olma çağrısı yaptı.

Sanatçılar, geçen yaz aylarında da Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek vermiş ve mevsimsel olarak düşen kan bağışlarına dikkat çekmişlerdi. Ünlü oyuncular Didem Balçın, Gülsim Ali, Murat Aygen, İlker Aksum, Ceren ve Emir Benderlioğlu, Altan Gördüm, Hakan Meriçliler, Hüseyin Avni Danyal ve Rüştü Onur Atilla'nın kan bağışında bulunarak yaptığı çağrı kamuoyunda yankı uyandırdı ve ülke genelinde kan ihtiyacının karşılanmasına büyük katkı sağladı.

Türk Kızılay, hayata geçirdiği Ulusal Kan Temini Projesi kapsamında, kan ve kan ürünleri teminini tamamen gönüllülük esasına dayalı bir yaklaşımla gerçekleştiriyor. Kan bağışlamak isteyen 18-65 yaş arası sağlıklı vatandaşlar, en yakın Kızılay Kan Bağışı noktasına giderek form doldurduktan sonra doktor kontrolünde yapacağı kan bağışıyla genellikle 15 dakika içinde kan dostları arasına katılabiliyor. Erkekler 3 ayda bir, kadınlar 4 ayda bir kan bağışında bulunabiliyor.