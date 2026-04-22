Eşref Rüya oyuncularından Cerrahpaşa'da tedavi gören çocuklara bayram sürprizi

KANAL D dizisi Eşref Rüya ile TRT dizisi Teşkilat'ın oyuncuları 'Cerrahpaşa Pediatri Şenliği' kapsamında, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi gören çocuklarla bir araya geldi. Oyuncular, çocukları odalarında ziyaret etti. Onlara hediye dağıtıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ve Prof. Dr. Reyhan Dedeoğlu öncülüğünde başlatılan ve geleneksel hale gelen 'Cerrahpaşa Pediatri Şenliği', hastane odalarında tedavi gören çocuklar için umut, neşe ve moral dolu anlara sahne oldu.

Çocuk kliniği bahçesinde gerçekleşen etkinliğe oyunculardan Ceren Benderlioğlu, Kaan Turgut, Büşra Develi, Görkem Sevindik, Buçe Buse Kahraman, Yunus Emre Yıldırımer başta olmak üzere çok sayıda ünlü isim katıldı. Oyuncular çocuklara moral vermek için onları odalarında ziyaret ederek hediye dağıttı ve hatıra fotoğrafı çekildi.

'BÜYÜMEYEN ÇOCUĞUM'

Oyuncu Ceren Benderlioğlu, "Çocuklarla çocuk olmak gerçekten güzel olacak. Kendi adıma büyümeyen çocuk olduğumu düşünüyorum. Bugün burada onlarla eğlenmek biraz onlara nefes olabileceksek eğer ne mutlu bize" dedi.

'ÖZEL BİR GÜN'

Kaan Turgut, "Ülkemiz için özel bir gün. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayram. Onlarla beraber olmak ve onlarla vakit geçirmek çok güzel olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Çocuklarla oyunlar oynayacağız, keyifli anlar geçireceğiz. Unutulmayacak zamanlar yaşayacağız umarım" diye konuştu.

'ÇOK HEYECANLIYIM'

Büşra Develi, "23 Nisan'ı kutlamak için daha güzel bir organizasyon olamazdı diye düşünüyorum. Çok heyecanlı ve mutluyum. Çocuklara moral ve destek olabilirsek daha da mutlu olacağım" ifadelerini kullandı.

'BİZİ GÖRÜNCE MUTLU OLUYORLAR'

Görkem Sevindik, "Çok özel bir gün. Böyle özel bir günde arkadaşlarımızla beraber olmaktan çok keyif alıyoruz. Birazdan aşağı inip çocuklarla beraber oyun oynayacağız. Bugünün tadını çıkaracağız. Çocuklar bizi görünce çok mutlu oluyorlar" dedi.

"GÜZEL HİSSETTİRİYOR"

Buçe Buse Kahraman, "23 Nisan hepimiz için çok önemli bir gün. Özellikle böyle güzel bir günde çocuklarla bir arada olmak da çok güzel hissettiriyor" diye konuştu.

'ONLAR GELECEĞİMİZ'

Yunus Emre Yıldırımer, "Böyle bir etkinliğe ilk defa katılıyorum. Onlar bizim geleceğimiz. Her an her daim onların yanında olacağız. Beni davet ettikleri için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

'EN DEĞERLİ VARLIKLARIMIZ ÇOCUKLARIMIZ'

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ise şunları ekledi:

"Bu dünyada en değerli varlık çocuklarımız. Çocuklarımız kadar önemli onlar kadar bizi yaşama bağlayan bir nokta yok. Burası ise Cerrahpaşa Pediatri, çocukların iyileştirildiği yer. Ülkemizin dört bir yanından çocuklarımız hastalandıkları zaman sorunlarını çözmek için geldikleri bir yer. Gelenekselleşen bu üçüncü Pediatri Şenliğimizde bugün burada olduğumuz için çok mutluyuz. Biliyoruz ki çocukları mutlu etmek, bir dünyayı mutlu etmek ile eş değer."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı