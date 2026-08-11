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UMKE Haftası'nda Alışveriş Merkezinde Anlamlı Resim Sergisi

UMKE Haftası'nda Alışveriş Merkezinde Anlamlı Resim Sergisi
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Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Ulusal UMKE Haftası kapsamında anlamlı bir resim sergisi etkinliği gerçekleştirdi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Ulusal UMKE Haftası kapsamında anlamlı bir resim sergisi etkinliği gerçekleştirdi.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, gönüllü ressamlar tarafından hazırlanan tuval çalışmaları sergilendi. Eserlerde; her türlü afette, felakette ve en zorlu doğa şartlarında hayat kurtarmak için zamana karşı yarışan kahraman Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelinin fedakarca mücadelesi gözler önüne serildi. Etkinliğe sağlık çalışanları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, sergiyi ziyaret edenler UMKE'nin zorlu görev sahalarındaki çalışmalarını ve sahada yaşanan duygusal anları yakından görme fırsatı buldu.

"UMKE, gönüllülük esasıyla hayat kurtarıyor"

UMKE ekiplerinin tamamen gönüllü sağlık çalışanları arasından seçildiğini vurgulayan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Aygün, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "UMKE personellerimiz; deprem, sel, heyelan ve yangın gibi tüm afetlerde ve en zorlu coğrafi şartlarda kendi canlarını hiçe sayarak en ön safta görev almaktadır. Bu sergi ile hem UMKE kahramanlarımızın gösterdiği büyük fedakarlığa dikkat çekmek hem de kamuoyunda bu bilinci artırmak istedik. Bu vesileyle sergide emeği geçen gönüllü ressamlarımıza teşekkür ediyor, tüm mesai arkadaşlarımızın Ulusal UMKE Haftası'nı kutluyorum" dedi.

Etkinlikte ayrıca UMKE ekiplerinin kullandığı ekipmanlar da sergilenirken, vatandaşlara afet ve acil durumlarda sağlık ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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