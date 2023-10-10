Üçüz kardeşler, doğdukları Tekden Hastanesi'ni 8 sene sonra ziyaret etti

DENİZLİ - 2015 senesinde Denizli'nin Özel Tekden Hastanesi'nde doğan üçüz bebekler, tam 8 sene sonra doğdukları hastaneyi ziyaret ederek doğumlarıyla ilgili bilgiler aldı.

2015 senesinde Aliye Ayko, Özel Denizli Tekden Hastanesi'nde üçüz bebeklerini dünyaya getirdi. Prematüre olarak dünyaya gelen Ata, Alya ve Ada bebekler, yaklaşık 2 aylık yoğun bakım tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşarak hastaneden taburcu oldu. Konuşmaya başladıkları günden beri doğdukları hastane ve ilgilenen doktorları merak eden çocuklar, tam 8 sene sonra meraklarını giderme fırsatı buldu. Anneleriyle birlikte tekrardan Tekden Hastanesi'ne gelen çocuklar, burada hem kontrol edildi hem de doktorlarla tanışarak meraklarını giderdi. Hastanenin doğumhane bölümünü gezen çocuklar, yattıkları küvezleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ziyarette konuşan anne Aliye Ayko, doğum zamanı da şimdi de heyecanlı olduğunu belirterek uzman doktorlar sayesinde çocukların bu güne geldiğini söyledi. Çok zorlu süreçten geçtiğini söyleyen anne Ayko, "Doktorlarımız benimle çok ilgilendi. Onlar sayesinde evlat acısı yaşamadık diyebilirim çünkü çok riskli bir doğumdu. Hastane ve sorumluların ilgisiyle bu yaşa geldik" dedi.

Çocukların kendilerinin kimin tedavi ettiğini merak ettiklerini ve nerede kaldıklarını merak ettiklerini söyleyen anne Ayko, "Nerede doğduk, nerede yattık gibi soruları merak ediyorlardı. Alya biraz daha ağır bir süreç geçirmişti yeni doğduğunda. Kendisini kimin tedavi ettiğini, nasıl olduğunu merak ediyordu. Bir gün götüreceğimi söylemiştim ve bugün de buradayız. Tekden'de doğum yapmak gerçekten ayrıcalık. Burada doğum yaptığım için gerçekten mutluyum" ifadelerini kullandı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İlter Paydur ise doğdukları günden 8 sene sonra sorunsuz bir şekilde büyümüş halde görmelerinden mutluluk duyduğunu dile getirdi. Uzman Doktor Paydur, "Yaklaşık 1 kilo civarında küçücük bir bebek olarak gördükten sonra 8 yıl sonra böyle kocaman bir şekilde görmek, sağlıklı olduklarını bilmek insanı mutlu ediyor doktor olarak. Yapılan muayenelerde de sağlık problemi olmadığını görmek de bizleri mutlu etti. İnşallah daha da güzel günlerde tekrar karşılaşmak nasip olur" şeklinde konuştu.

2015 senesinde de hastanede görev alan Başhekim Dr. Şakir Bayur ise Çocukların ziyaretlerinden kaynaklı ve meraklarını giderdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Çocukları hastaneyi gezdiren Hastane Genel Müdürü Cemal Işık ve hastane yetkilileri, çekilen hatıra fotoğrafları sonrasında çocuklar ve aileye çeşitli hediyeler verdi.