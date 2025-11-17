Haberler

Tütün Kullanımının Akciğer Kanseri Riskini Artırdığı Uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zübeyde Altun Arslantaş, tütün kullanımının akciğer kanseri riskini artırdığını ve bu konuda erken tanının önemine dikkat çekti.

Sivas Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zübeyde Altun Arslantaş, tütün kullanımının akciğer kanseri riskini artırdığını belirtti.

Arslantaş, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, akciğer kanserinin kansere bağlı ölümler arasında ilk sırada yer aldığını ifade etti.

Tütün kullanımının akciğer kanserine bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 70'inden sorumlu olduğunu belirten Arslantaş, şunları kaydetti:

"Sadece sigara değil, puro, pipo ve elektronik sigara gibi yeni nesil ürünler de ciddi risk taşımaktadır. Çevresel etkenler, genetik faktörler ve bazı akciğer hastalıkları da riski artırıyor. Uzun süren öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, ses kısıklığı ve kanlı balgam gibi şikayetler hafife alınmamalıdır. Bu belirtiler erken tanı için bir fırsattır. Erken tanı konulan hastalarda sağ kalma oranı yüzde 70'e kadar çıkabiliyor. Akciğer kanserinde her geçen gün önemlidir. Bu nedenle risk altındaki bireylerin düzenli kontrollerini yaptırmaları hayati önem taşır."

Tanı sürecinin fizik muayene, akciğer grafisi, bilgisayarlı tomografi, bronkoskopi ve biyopsi gibi yöntemleri kapsadığını aktaran Arslantaş, tedavi yaklaşımının her hasta için farklılık gösterdiğini ancak tütünle mücadelenin akciğer kanseriyle savaşta en güçlü silah olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Sağlık
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti

Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti
Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasını ağzına kadar dolduracak

Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para sokacak
Sahne krizi büyüyor: Mine Koşan '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinden çıkarılmasını yargıya taşıdı

Ünlü ismin işine aniden son verildi! İlk açıklama geldi
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var

Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var
Hayalet sokak! Adı var kendi yok

Hayalet sokak! Adı var kendi yok
Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada
ABD'nin en gelişmiş uçak gemisi Karayip Denizi'ne ulaştı

Çatışma an meselesi! Dünyanın en büyük "savaş makinesi" sınırda
Böcek ailesinin zehirlendiği soruşturmada yeni gözaltılar

Anne ve iki çocuğunun zehirlendiği soruşturmada yeni gelişme
Şerif Sezer ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı

Ünlü oyuncu ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.