TÜSEB ve Polifarma'dan Yerli SMA İlaç Protokolü
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Polifarma İlaç, SMA hastalığına yönelik yerli ilaç ve etkin madde üretimi için işbirliği protokolü imzaladı. Bu protokol ile genetik ve nadir hastalıkların tedavisinde etkili etken maddelerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Polifarma İlaç arasında SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastalığına yönelik "Yerli İlaç ve Etkin Madde Üretimi Projesi-Klinik Araştırma İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından bir otelde düzenlenen 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı devam ediyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile farklı ülkelerin sağlık bakanlarının da katıldığı kurultay kapsamında, TÜSEB Başkanı Ümit Kervan ile Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu arasında SMA tedavisinde kullanılan nusinersen etkin maddesi ve ilacının yerli imkanlarla geliştirilip üretilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Protokole göre, TÜSEB-Polifarma işbirliğiyle yalnızca SMA için değil, diğer genetik ve nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan etken maddelerin üretilebilmesi için de araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülecek.

TÜSEB Başkanı Kervan, imza töreninde yaptığı konuşmada, yerli SMA ilacı ve hammaddesiyle ilgili klinik çalışmalarına başlandığını söyledi.

Bu çalışmanın önemine işaret eden Kervan, "Klinik çalışmaların en önemli ve kıymetli olan tarafı, hastaların bu tedaviye dünyada diğer hastalardan önce ulaşabilmesi anlamına gelir. Diğer önemli konulardan biri de bu denli kıymetli bir molekülün ülkemizde tamamen yerli bir firma tarafından geliştirilmiş olmasıdır." ifadesini kullandı.

Ümit Kervan, bu molekülün dünyadaki diğer örnekleriyle bire bir aynı olduğunu ve tamamen Türkiye'de geliştirilmiş bir ürün olduğunu kaydetti.

"İlacın hastaya ücretsiz ulaşması aşamasındayız"

Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu ise bu sürecin 7 yıl önce "anneler ağlamasın" düşüncesiyle başladığını anlattı.

İlk olarak molekül sentezlediklerini ve bu aşamanın 4,5 yıl sürdüğünü dile getiren Kumrulu, 1,5 yıl önce ürünün etkin madde sentezinin bittiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış AR-GE merkezimiz var. Nadir hastalıkların etken madde sentezi üzerine platform kurduk. Şu an gördüğünüz gerçek anlamda bitmiş ürün, klinik aşamasında yani ilacın hastaya ücretsiz ulaşması aşamasındayız. TÜSEB'in himayelerinde bu süreci yöneteceğiz. Klinik çalışmalar sürerken ruhsatlanma süreci de başlamış oldu."

"İlacımızın etkin maddesine 14 milyon dolar harcama yaptık"

Törenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Polifarma İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Süleyman Kumrulu, AR-GE merkezini 19 Eylül'de Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla açtıklarını belirtti.

Kumrulu, "Önemli bir yatırım, şu ana kadar özellikle nusinersen etkin maddesi ve SMA ilacımızın etkin maddesine yaklaşık 14 milyon dolar harcama yaptık. Bu sadece SMA ilacı değil SMA ilacıyla beraber Nadir Hastalıklar Platformumuzda oluşan 4 yeni etkin madde üretimimiz var. Her yıl yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu ise SMA ilacının geliştirilmesine yönelik çalışmalarını, kurdukları Nadir Hastalıklar Platformunda 70 kişilik AR-GE ekibiyle devam ettiklerini söyledi. Kumrulu, nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların üretimiyle dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Sağlık
