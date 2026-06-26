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Sanatçı Efe Güngör sevenlerinden dua bekliyor

Sanatçı Efe Güngör sevenlerinden dua bekliyor
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Özay Gönlüm türküleriyle tanınan Denizlili sanatçı Efe Güngör, Almanya'da geçirdiği böbrek taşı ameliyatında iki taş alınmasına rağmen bir taşın vücudunda kalması ve kanamanın kaynağının bulunamaması üzerine acilen hastaneye kaldırıldı. Sanatçı sosyal medyadan hayranlarına dua çağrısı yaptı.

Özay Gönlüm türküleriyle tanınan Denizlili sanatçı Efe Güngör, Almanya'da geçirdiği böbrek taşı ameliyatının ardından zor günler yaşıyor. Ameliyatta iki taş alınmasına rağmen bir taşın vücudunda kalması ve kanamanın kaynağının bulunamaması acilen hastaneye kaldırılan sanatçı, sosyal medyadan hayranlarına dua çağrısında bulundu.

Almanya'da sağlık tedavisi gören ünlü türkücü Efe Güngör, böbrek taşı rahatsızlığı nedeniyle ameliyat masasına yattı. Ancak operasyon beklenildiği gibi sonuçlanmadı. Cerrahi müdahaleyle iki taş çıkarılmasına rağmen, vücudunda hala bir taş kaldığı tespit edildi. Daha da endişe verici olan ise doktorların kanamanın kaynağını bir türlü belirleyememesi oldu. Bu kritik tablo sonucunda sanatçı, ikinci kez acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bu süreçte sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Efe Güngör, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi:

"Böyle bir acının tarifi yok. Sevenlerimden ve hayranlarımdan dualarını esirgememelerini çok acil bir şekilde istiyorum."

Sanatçının bu içten paylaşımı kısa sürede binlerce geçmiş olsun mesajıyla dolarken, sevenleri sosyal medyada adeta bir dua zinciri başlattı. Yaşanan sağlık sorunu sonrası sanat camiasından ve hayranlarından peş peşe destek mesajları gelirken, Efe Güngör'ün durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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