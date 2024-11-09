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Türklerin en çok benzediği millet belli oldu

Türklerin en çok benzediği millet belli oldu
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Farklı kentlerden 4 binin üzerinde DNA'yı inceleyen bilim insanları, Türklere biyolojik açıdan en fazla benzerlik gösteren ülkelerin listesini açıkladı.

Yapılan incelemelerle farklı bölgelerle genetik benzerlikleri ortaya çıkaran bilim insanları, Türklerin genetik olarak en çok hangi topluma benzediğini belirledi.

2018 yılı itibarıyla Türkiye, milyonlarca vatandaşın e-Devlet üzerinden alt-üst soy bilgisine ulaşabilmesine imkan tanırken, bu tabloda 18. yüzyıla kadar geriye dönük soy bilgilerine ve yaşanılan şehirlere ilişkin bilgilere yer verildi. Söz konusu gelişme, son yıllarda milyonlarca vatandaşın kökenlerine yönelik merak duymasına ve kapsamlı araştırmalar yapmasına neden olurken, bu doğrultuda DNA testi ve tükürük örnekleri üzerinden köken tespiti yapan şirketlere yoğun talep gösterildi. Ancak uzmanlar, ihtisas alanı tam olarak kanıtlanmamış ekipler tarafından hazırlanan raporlara itibar edilmemesi gerektiği uyarısında bulunurken, konuya ilişkin hazırlanmış bilimsel makalelerin incelenmesi gerektiğini belirtti.

İŞTE TÜRKLERE EN ÇOK BENZEYEN MİLLET

Bu doğrultuda son olarak 2021 yılında yapılan araştırma, sosyal medyada yeniden dolaşıma sokuldu. Hazırlanan kapsamlı çalışmada Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nün önderliğinde Koç Üniversitesi Suna İnan Kıraç Vakfı, Sağlık Bilimleri, Rockefeller, Yale, Cardiff üniversiteleri ve Icahn School of Medicine at Mount Sinai'nin katılımı ile yürütülen araştırmada, Türkiye'nin 81 ilinden yaklaşık 4 bin kişinin DNA'sı incelendi.

4 BİNDEN FAZLA KİŞİ İNCELENDİ

Türklerin köken olarak en çok hangi topluma yakın olduğunu belirlemek için 81 ilden yaklaşık 4 bin kişinin DNA'sı araştırıldı. Projenin koordinatörlerinden birisi olan Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik, çalışma hakkında şunları söyledi "Çalışmamızın sonuçları, Türkiye'nin genetik açıdan bir bütünlük arz ettiğini ve yüksek düzeyde genetik çeşitlilik içerdiğini ortaya koydu."

İTALYA VE İSPANYA İLE GENLERİMİZ BENZİYOR

Anadolu'nun Asya, Avrupa ve Afrika arasında köprü görevi gördüğünü belirten Özçelik "Filogenetik yönden de Türk toplumu bu köprü vazifesinin etkilerini yansıtmakta. Türk toplumunun özellikle İtalya'nın Toskana bölgelerinde yaşayan insanlarla yakın bir ilişkiye sahip olduğu izlendi. Bu yakın ilişkinin ikinci sırasındaki ülke ise İspanya olarak tespit edildi. Bu bulgular, Anadolu'nun ilk çiftçilerinin Avrupa'ya Cilalı Taş Devri'nde gerçekleşen göçünün etkilerini yansıtıyor olabilir" dedi.

GÖÇ ETKİSİ ÇOK YÜKSEK

Türkiye'nin coğrafi konumu Doğu ile Batı arasında genetik bir köprü oluşturuyor. Anadolu eski Taş Çağı'ndan beri göç olayları bu durumu sürdürmeye devam ettirdi. Özçelik "Temel bileşenler analizinde, Türk toplumunun genetik yapısının farklı bireyler arasında hayli değişken olduğunu, fakat bireylerin genetik açıdan birbirinden ayrı kümeler oluşturmadığını gözlemledik. Türk toplumu ile Balkan, Kafkas ve Orta Doğu toplumları arasında ortak genetik bileşenler vardır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Sağlık
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıPc Copat:

İtalya ve İspanya diyene kadar aynı şeyleri 3 kere okutan sayfa

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Haber YorumlarıYusuf Yalcin:

su an Turkiyede yasayan insanlarin cok az bir kismi orta asyadan gelmistir.Konya ve Antalyada bulunan yorukler disinda hic kimsenin orta asya ile bir bagi yoktur.

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Yunana benzememişiz şükürler olsun .

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Haber YorumlarıSaint Joseph:

Turkiyede Turk milliyetcileri var ama Turk yok. Hani %50 ustu kani Turk olsa, onada okay ama yok. Cok karisik bir cografya.

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Uc bes vasifsizi toplayip haber kanali yaparsan iki satirlik haberi 4 sayfa yapip yaptigi isin icine sicar boyle ...

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Haber YorumlarıEmin Tas:

Bu haber sitesi okunmak için kikrk takla atıyor başka sitede haber izleyin

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