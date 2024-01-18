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Türkiye sigara kullanımında dünya birincisi oldu

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Türkiye, 17,1 adetlik kişi başına düşen ortalama günlük sigara tüketimiyle dünya birincisi oldu. Sigara içenlerinin sayısının 15 milyondan fazla olduğu Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında ise Bulgaristan'ın ardından 2. sırada yer aldı.

Türkiye, kişi başına düşen ortalama günlük sigara tüketim adedi sayısında dünya birincisi olduğu belirtildi. Sigarayı bırakmak isteyenlerin yöneldiği elektronik sigaraların da en az sigara kadar zararlı olduğunu belirten uzmanlar, bazı kesimlerce sigaraya göre masum gösterilmek istenen elektronik sigaraların 'ağır solunum yetmezliği ile akciğer hasarına yol açtığı' belirtildi.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ACİL EYLEM ÇAĞRISI YAPTI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), toplum sağlığına yönelik zararları en aza indirmek amacıyla elektronik sigara kullanımının kontrol altına alınması için acil eylem çağrısında bulundu. Sigaradan daha az zararlı olarak kabul edilen ve kullanımı gittikçe yaygınlaşan elektronik sigaranın içeriğindeki kimyasalların en az sigara dumanında bulunanlar kadar zararlı olduğunu söyleyen uzmanlar sigarayı bırakmak için farklı yöntemler denemek yerine kararlı olmak gerektiğini belirttiler.

TÜRKİYE'DE SAYI 15 MİLYONDAN FAZLA

Dünya genelinde 2 milyar insanın sigara ve diğer tütün ürünlerinin bağımlısı olduğunu belirten uzmanlar 2018-2023 Tütün Kontrolü Planı'na göre Türkiye'de sigara içenlerin sayısının 15 milyondan fazla olduğunu belirtti. Türkiye'de 15 yaş ve üzeri toplam nüfusta her 4 kişiden en az 1'inin sigara kullandığı belirtilen açıklamada; bu orana göre yaklaşık 20 milyona yakın kişinin düzenli sigara içicisi olduğu açıklandı.

Türkiye sigara kullanımında dünya birincisi oldu

AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDA 2. SIRADAYIZ

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi raporuna göre Avrupa ülkelerinde en fazla sigara içilen ülke yüzde 29 ile Bulgaristan olurken 2. sırada yüzde 27,3 ile Türkiye geliyor. Araştırmada AB ülkelerinde sigara kullanma ortalamasının ise yüzde 18.4 olduğu açıklandı. Sigara bağımlılarının büyük bir bölümünün sigara içmeyi çocukluk ve ergenlik döneminde denedikleri belirtilirken sigara bağımlılarının yüzde 70'inin düzenli sigara içmeye 18 yaş civarında başladığını ve düzenli sigara içmeye başlayanların da birkaç yıl içinde günlük sigara içimini önemli oranda artırdıkları kaydedildi.Yapılan araştırmalarda Türkiye'de, kişi başına düşen ortalama günlük sigara tüketim adedi sayısında 17,1 ile dünya birincisi olduğu belirtildi. Bu rakamın Yunanistan'da 15.7, İsrail'de, 15.5 ile Japonya ve Avusturya'da 15.4 adet olduğu açıklandı.

"TÜKETİCİYİ ÖLDÜREN VE SATIŞI YASAL OLAN TEK ÜRÜN"

Yapılan açıklamada "Üreticinin önerdiği şekilde kullanıldığında tüketiciyi öldüren ve satışı yasal olan tek ürün tütün. Gelişmiş ülkelerin çok uluslu tütün şirketleri tütün satarak insanları hastalandırıyor ve sonra bu hastalıkların ilaçlarını satarak kazançlarını katlayarak artırıyorlar. Dolayısıyla tütün sektörü kelimenin tam anlamıyla bir sömürü düzeni oluşturmaktadır. Bu firmalar savaşlardan çok daha fazla insanı öldürerek bir ölüm makinası gibi çalışıyorlar" ifadelerine yer verildi.

PASİF İÇİCİLİKTEN EN ÇOK ÇOCUKLAR ETKİLENİYOR

Yayınlanan raporlarda pasif içiciliğin sağlık üzerindeki zararlarının kesin olarak kanıtlandığı da belirtilirken 'Pasif içicilikten' en çok çocukların etkilendiği belirtildi. Açıklamada ayrıca sigarayı bırakmak isteyenlerin öncelikle kararlı olması gerektiği, sigaradan daha az zararlı olarak kabul edilen ve kullanımı gittikçe yaygınlaşan elektronik sigaranın içeriğindeki kimyasalların en az sigara dumanında bulunanlar kadar zararlı olduğu kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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Yorumlar (14)

İbrahim Akan:

Dünya'da 1'inci, Avrupa'da 2'inci olmuşuz. Acaba Avrupa Mars'a mı taşındı?

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6
yanıtYanıtla
Cevap :

Bulgarlarda sigaraları bizim ülkeden alıyordur kesin. :))

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Tutankamon Hoca:

sigara fiyatları cok ucuz kadı her gün bire paket icin biri asgari ücretin ücte birini sigara vermesi lazımki icmesin 1500 tl sigara parası koymuyor adamlara

9
13
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Tng Trk:

eeee çok sıkmicaksın. aynı diete benziyor. ne yasaksa canın onu daha çok ceker. sık boğaz etmiceksin.

16
6
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erman genç :

SİGARA İÇENLERİ ÇOK CAHİL GÖRÜYORUM İSTERSE PROF.. OLSUN PARA VEREREK ZEHİRLİYOR KENDİNİ ANLAMIYORUM İNSAN NİYE YAPAR BUNU KENDİNE

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Tutankamon Hoca:

Ben 12 sene oldu bırakalı cocukluk ortamında başlıyorsun bağımlı oluyorsun bunun profla bir alakası yok bağımlılık diye birşey var

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Rukiye AfZcMe:

Emzik gibi ağzında bizim milletin, agzindakiyle yenisini yakıyor.

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HALİS ER:

Yalan

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Metin Yalcin:

Sigara içene Sgk pirimi % 200 farklı olmalı ..

4
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Güray Dilli :

Uluslararası şirketlere para yağdırıyoruz. Devlete vergi veriyoruz. ama sağlığımızdan oluyoruz. Bu yönetimin tek başarısı kapalı alanda sigara içilmesini yasaklamak oldu ama onu da suiistimal ettiler...

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