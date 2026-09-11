Haberler

Türkiye’nin ilk "Canlı Vakalı İlaçlı Balon Kardiyoloji Zirvesi" Adana’da başladı

Türkiye’nin ilk 'Canlı Vakalı İlaçlı Balon Kardiyoloji Zirvesi' Adana’da başladı
Güncelleme:
+36 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ADANA (İHA) – Türkiye’nin ilk "Canlı Vakalı İlaçlı Balon Kardiyoloji Zirvesi" Adana Ticaret Odası Kongre Salonu’nda başladı.

ADANA (İHA) – Türkiye'nin ilk "Canlı Vakalı İlaçlı Balon Kardiyoloji Zirvesi" Adana Ticaret Odası Kongre Salonu'nda başladı.

Adana Kardiyoloji Derneği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Adana Tıp Fakültesi ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğiyle düzenlenen Canlı Vakalı İlaçlı Balon Kardiyoloji Zirvesi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen uzman kardiyologları ve akademisyenleri bir araya getirdi. 2 gün sürecek toplantıda ilaç salınımlı balon uygulamaları ve vaka analizleri ele alınacak.

"Hastalarımıza ciddi bir katkı sağlayacak"

Organizasyonun açılışında konuşan Adana İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, "Adana'mızda Türkiye'nin canlı vakalar eşliğinde düzenlenen İlaç Salınımlı Balonlar ve Ötesi toplantısına ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Adana'da sağlık yatırımlarını her geçen gün arttırıyoruz. Bilimsel programlarda da Adana'yı öncü bir şehir yapmak, tıbbi bilimsel kongrelerin ve toplantıların sayısını artırmak istiyoruz. Bugün burada yapacağımız bu toplantı ve canlı yayınlar, hem bilimsel hayatımıza hem de buradan çıkacak sonuçların hastalarımıza olan etkilerine ciddi bir katkı sağlayacaktır" dedi.

"Türkiye'de ilk, dünyada ise dördüncü"

Toplantının bilimsel ve teknolojik boyutuna değinen ve organizasyonun uluslararası ölçekteki önemine vurgu yapan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Şerafettin Demir, "Türkiye'de ilk, dünyada ise dördüncü merkez olarak bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Daha önce Madrid, Berlin ve Roma'da benzerleri yapıldı. Kongremizde yeni teknolojileri konuşmuş olacağız. Adana Şehir Hastanesinde masada işleme alınmaya başlanan 16 canlı vakamız, anında toplantı salonumuza bağlanacak ve buradaki hocalarımız ile akademisyenlerin görüşleri eşliğinde yürütülecektir. Bu, dünyada ve ülkemizde kendi açısından benzersizdir; çünkü ilk defa aynı anda 3 vaka alınıp toplantıda canlı olarak değerlendiriliyor olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

Adaylar bomba! İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturabilecek isimler

Adaylar bomba! İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturabilecek isimler
İmamoğlu artık siyasi yasaklı! Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar

O artık siyasi yasaklı! Karara sinirlendi, salondan zorla çıkardılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'yı korkutan görüntü! Servet döktüğü yıldız ölümden döndü

Acun'un yüreğini ağzına getiren kaza!
Gelin Evi'nde böyle villa görülmedi! 7+2 odalı evin içinde yok yok

Gelin Evi'nde böyle ev görülmedi! 7+2 oda, 5 banyo, havuz, hamam...

İsmail Kartal tarihe geçerek veda etti

Tarihe geçerek veda etti
Hastanede tedavi görüyordu, ünlü şarkıcı Nev entübe edildi

Hastanede tedavi görüyordu, ünlü şarkıcı entübe edildi
İstanbul'da hafta sonu planı yapanlar dikkat! Hava durumu için kritik uyarı geldi

İstanbul'da hava tersine dönüyor! Yağmur günlerce devam edecek

Fenerbahçe ve Galatasaray için tüm hesaplar değişti! İşte yeni tur ihtimalleri

Eyvahlar olsun! Takımlarımıza çok kötü haber
Memleketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden görüntü

Erdoğan'ı mest eden tablo