Türkiye'nin ilk bal genomlu probiyotikli ve simbiyotikli çayı Rize'de üretildi

Rize'nin çayı ballandı

RİZE - Uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda bilimsel olarak desteklenmiş Türkiye'nin ilk bal genomlu probiyotikli ve simbiyotikli siyah ve yeşil çayı Rize'de üretildi.

Rize Ticaret Borsası Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi'yle birlikte 2010 yılında Araştırmacı Habib Koçal'ın çalışmaları sonuç verdi. Uzun çalışmalar sonucunda bilimsel araştırmalarla desteklenmiş Türkiye'nin ilk bal genomlu 'Probiyotikli ve Simbiyotikli Siyah ve Yeşil Çayı' geliştirildi. Geliştirilen çaylar 2020 yılında yurtdışında uluslararası akredite olan laboratuvarlarda 16s DNA ve ITS meta genom haritası çıkarıldı. Her bir ürün içeriğindeki probiyotik mikroorganizmalar çeşitliği ayrı ayrı sayısal değerlerde tamamlanarak 2020 yılından itibaren Patent Koruma kapsamına alındı.

Yapılan çalışmanın ardından ortaya çok değerli bir ürünün çıktığını dile getiren Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan "Yaklaşık laboratuvar kurulduğundan bugüne çay üzerine birçok çalışma ve geliştirmeler yaptık. Bugün piyasada yaklaşık 19 çeşit çayımız piyasada bundan 5-10 yıl öncesine bakarsak siyah çay, yeşil çay ve beyaz çay vardı sadece. şimdi ise dünyada üretilebilecek bütün çayların çeşitleri deneniyor ve piyasaya sürülüyor. Daha neler yapılabilir mantığında giderken Habib Koçal arkadaşımız bu konuda çalışmalar yapmış. Probiyotik çaylar ve simbiyotikli çaylar şeklinde bir çalışma yapmış. Normalde piyasada bir markanın bu tip ürünleri var mikroorganizmalar yurtdışından getirilip burada çaya karıştırılıyor. Bunu değerli bulmamızın nedeni bal genomlu yani baldan üretilmesi. Bu tip mikroorganizmalarda probiyotik enzimleri çaya bulaştırarak çayın kalitesini arttırmak, sindirim sisteminde insan sağlığına fayda sağlayan ürünlerin daha ileri çıkması ve insan sağlığına faydalı olması çalışmalarına başlamıştı. Biz de laboratuvarımızda yaklaşık 1-2 yıldır bu arkadaşımızla beraber çalışmalarımızı sürdürdük. Ortaya gerçekten aynı ürünün probiyotikli olanıyla konvansiyonel olanını denediğimiz zaman içim kalitesi, tadı, rengiyle birlikte çok güzel bir ürün çıktı ortaya. Bu ürünü gördüğümüz zaman dedik ki bunu kamuoyuyla paylaşalım çünkü piyasada belki de insanların beklediği bir üründü" dedi.

Uluslararası laboratuvarlarda çalışmaları tamamlanan ürünün şimdi Recep Tayyip Erdoğan laboratuvarlarında daha da zenginleştirileceğini kaydeden Erdoğan "Daha henüz laboratuvar aşaması yeni tamamlanmış. Uluslararası laboratuvarlarda da denemeleri yapıldı. Şimdi bir sonraki aşamaya geçtik. RETÜ laboratuvarımız ve bu arkadaşımız ile beraber bu çalışmayı zenginleştirip, hızlandırıp, inşallah en kısa zamanda ürüne çevireceğiz. Ben inanıyorum ki çay sektöründe çığır açacak bir ürün. Belki de Türkiye'nin içecek sektörü, Dünya açılacak olan çay sektörü de bundan çok büyük fayda görecektir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Geliştirilen çay sayesinde hazır yiyecekler ve işlenmiş gıdaların bıraktığı zararlı etkilerin vücuttan atılmasında hız kazanacağını kaydeden Erdoğan "Beslenme alışkanlıklarımız da yani çok hazır doğru gidiyoruz. Yani bugün insan sağlığını tehdit edici bir sürü genetiği değiştirilmiş ürünler veya raf ömrü olsun diye katılmış şeylerle insan vücuduna giren gıdalardan geçerli besini alamıyor. veya faydalı olanları alamıyor zararlı olanları alıyor. Bu mikroorganizmalar normalde vücutta olması gereken şeyler ama bu beslenme alışkanlığından dolayı bu şeydeki probiyotiklerimiz bizim yok olmuş veya çok az durumda. Bunları canlandırdığımız zaman almış olduğumuz gıdadaki besinlerin vücuda faydalı olanlarının geçişi, diğerlerinin vücuttan atılışı hızlanıyor. İnsan sağlığına faydalı hale geliyor. O enzimler vücutta kaldığı zaman, hem vücut direncini hem sindirim sistemi vücutta oluşabilecek hastalıklara karşı direnen mekanizmaları daha güçlü tutacak probiyotikler ihtiyacı vardır. Çayımızla bunu sağlayabiliriz. Vücutta eksik olan bazı şeyleri bununla tamamlamayı hedefliyoruz. Ben birçok probiyotik bir ürün kullanan arkadaşımla bu konuyu görüştüğüm zaman yani yoğurdu çocuklara içiremiyoruz ama çayı içilebiliriz. Bu bir çay tüketim alışkanlığını da değiştirebilir. İyi bir çalışma olacağına, güzel sonuçlar vereceğini de inanıyorum" ifadelerini kullandı.