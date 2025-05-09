Terör örgütü PKK, fesih kongresini topladı

Türkiye 40 yıllık beladan kurtuluyor! PKK fesih kongresini topladı
PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var

PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var
e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti emlakçıların da kullanımına açıldı

Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'yalan tanıklık' iddiasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu ilk kez hakim karşısına çıktı

Türkiye'nin ilk bal genomlu probiyotikli ve simbiyotikli çayı Rize'de üretildi

Türkiye'nin ilk bal genomlu probiyotikli ve simbiyotikli çayı Rize'de üretildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ilk bal genomlu probiyotikli ve simbiyotikli çayı Rize'de üretildi Rize'nin çayı ballandı Uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda bilimsel olarak desteklenmiş Türkiye'nin ilk bal genomlu probiyotikli ve simbiyotikli siyah ve yeşil çayı Rize'de üretildi.

Türkiye'nin ilk bal genomlu probiyotikli ve simbiyotikli çayı Rize'de üretildi

Rize'nin çayı ballandı

RİZE - Uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda bilimsel olarak desteklenmiş Türkiye'nin ilk bal genomlu probiyotikli ve simbiyotikli siyah ve yeşil çayı Rize'de üretildi.

Rize Ticaret Borsası Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi'yle birlikte 2010 yılında Araştırmacı Habib Koçal'ın çalışmaları sonuç verdi. Uzun çalışmalar sonucunda bilimsel araştırmalarla desteklenmiş Türkiye'nin ilk bal genomlu 'Probiyotikli ve Simbiyotikli Siyah ve Yeşil Çayı' geliştirildi. Geliştirilen çaylar 2020 yılında yurtdışında uluslararası akredite olan laboratuvarlarda 16s DNA ve ITS meta genom haritası çıkarıldı. Her bir ürün içeriğindeki probiyotik mikroorganizmalar çeşitliği ayrı ayrı sayısal değerlerde tamamlanarak 2020 yılından itibaren Patent Koruma kapsamına alındı.

Yapılan çalışmanın ardından ortaya çok değerli bir ürünün çıktığını dile getiren Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan "Yaklaşık laboratuvar kurulduğundan bugüne çay üzerine birçok çalışma ve geliştirmeler yaptık. Bugün piyasada yaklaşık 19 çeşit çayımız piyasada bundan 5-10 yıl öncesine bakarsak siyah çay, yeşil çay ve beyaz çay vardı sadece. şimdi ise dünyada üretilebilecek bütün çayların çeşitleri deneniyor ve piyasaya sürülüyor. Daha neler yapılabilir mantığında giderken Habib Koçal arkadaşımız bu konuda çalışmalar yapmış. Probiyotik çaylar ve simbiyotikli çaylar şeklinde bir çalışma yapmış. Normalde piyasada bir markanın bu tip ürünleri var mikroorganizmalar yurtdışından getirilip burada çaya karıştırılıyor. Bunu değerli bulmamızın nedeni bal genomlu yani baldan üretilmesi. Bu tip mikroorganizmalarda probiyotik enzimleri çaya bulaştırarak çayın kalitesini arttırmak, sindirim sisteminde insan sağlığına fayda sağlayan ürünlerin daha ileri çıkması ve insan sağlığına faydalı olması çalışmalarına başlamıştı. Biz de laboratuvarımızda yaklaşık 1-2 yıldır bu arkadaşımızla beraber çalışmalarımızı sürdürdük. Ortaya gerçekten aynı ürünün probiyotikli olanıyla konvansiyonel olanını denediğimiz zaman içim kalitesi, tadı, rengiyle birlikte çok güzel bir ürün çıktı ortaya. Bu ürünü gördüğümüz zaman dedik ki bunu kamuoyuyla paylaşalım çünkü piyasada belki de insanların beklediği bir üründü" dedi.

Uluslararası laboratuvarlarda çalışmaları tamamlanan ürünün şimdi Recep Tayyip Erdoğan laboratuvarlarında daha da zenginleştirileceğini kaydeden Erdoğan "Daha henüz laboratuvar aşaması yeni tamamlanmış. Uluslararası laboratuvarlarda da denemeleri yapıldı. Şimdi bir sonraki aşamaya geçtik. RETÜ laboratuvarımız ve bu arkadaşımız ile beraber bu çalışmayı zenginleştirip, hızlandırıp, inşallah en kısa zamanda ürüne çevireceğiz. Ben inanıyorum ki çay sektöründe çığır açacak bir ürün. Belki de Türkiye'nin içecek sektörü, Dünya açılacak olan çay sektörü de bundan çok büyük fayda görecektir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Geliştirilen çay sayesinde hazır yiyecekler ve işlenmiş gıdaların bıraktığı zararlı etkilerin vücuttan atılmasında hız kazanacağını kaydeden Erdoğan "Beslenme alışkanlıklarımız da yani çok hazır doğru gidiyoruz. Yani bugün insan sağlığını tehdit edici bir sürü genetiği değiştirilmiş ürünler veya raf ömrü olsun diye katılmış şeylerle insan vücuduna giren gıdalardan geçerli besini alamıyor. veya faydalı olanları alamıyor zararlı olanları alıyor. Bu mikroorganizmalar normalde vücutta olması gereken şeyler ama bu beslenme alışkanlığından dolayı bu şeydeki probiyotiklerimiz bizim yok olmuş veya çok az durumda. Bunları canlandırdığımız zaman almış olduğumuz gıdadaki besinlerin vücuda faydalı olanlarının geçişi, diğerlerinin vücuttan atılışı hızlanıyor. İnsan sağlığına faydalı hale geliyor. O enzimler vücutta kaldığı zaman, hem vücut direncini hem sindirim sistemi vücutta oluşabilecek hastalıklara karşı direnen mekanizmaları daha güçlü tutacak probiyotikler ihtiyacı vardır. Çayımızla bunu sağlayabiliriz. Vücutta eksik olan bazı şeyleri bununla tamamlamayı hedefliyoruz. Ben birçok probiyotik bir ürün kullanan arkadaşımla bu konuyu görüştüğüm zaman yani yoğurdu çocuklara içiremiyoruz ama çayı içilebiliriz. Bu bir çay tüketim alışkanlığını da değiştirebilir. İyi bir çalışma olacağına, güzel sonuçlar vereceğini de inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - Sağlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç Saniye'nin acı ölümü

Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç kızın acı ölümü
Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu

Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı

Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı
Ünlü zincir markette büyük skandal! Etlerden numune alındı, 2 kişi gözaltında

Ünlü zincir markette skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.