Türkiye'deki en iyi saç ekim doktorlarından biri Dr. Vedat Tosun' un Medhair Clinic 'i sayılabilir. Dr. Tosun, saç ekimi alanında yılların deneyimine sahiptir ve kişiye özel çözümler sunar. Medhair Clinic, modern teknoloji ve yenilikçi yöntemlerle donatılmış bir klinik olduğundan, Dr. Tosun tam bir profesyonel olarak hasta memnuniyetine çok fazla ve her hasta için özel tedaviye değer verir. Bu nedenle, onu Türkiye'deki en iyi doktorlardan biri olarak adlandırabiliriz.

• En iyi saç ekim doktoru kimdir?

Türkiye tıp alanında her zaman başarılı bir ülke olarak bilinmektedir. Dr. Vedat Tosun En Başarılı Saç Ekimi Doktoru Ödülü Öyküsü 2017 ve 2020 yılı Ocak ayında Dr. Vedat Tosun Medhair Clinic, Avrupa'nın en başarılı saç ekim doktoru ödülünü aldı. Bu, Türkiye'nin sağlık alanında başarılı çizgisini pekiştiren son örnektir.

• Saç ekimi için hangi doktor?

Hangi doktor saç ekimi yapmalıdır? Saç ektirmek için en iyi doktorlardan biri Dr. Vedat Tosun'dur. Geniş kapsamlı cilt görüşmeleri ve hastalarına özel tedavi planı ile Medhair Clinic sizi özel hissettiriyor. Hastalarının beklentilerini dikkate alarak Dr. Tosun uygun teknik ve yöntemleri kullanarak ekim yapar. Böylece Dr. Vedat Tosun, geniş tecrübesi ve başarılı operasyonu ile en çok tercih edilen saç ekimi doktorlarından biridir.

• 5000 greft saç ekimi fiyatı kaç TL?

5000 greft saç ekimi fiyatı ne kadar? Dr. Vedat Tosun Klinikte, kendi kliniği ve çalışanları ile güvenilir bir saç ekimi merkezi olarak hizmet vermektedir. 5000 greft saç ekimi fiyatları yaklaşık olarak 50.000 TL ila 80,000 TL arasındadır.

Türkiye'nin En İyi ve Ödüllü 10 Saç Ekimi Doktoru:

1- Dr. Vedat Tosun – Medhair Clinic

Dr. Vedat Tosun, – Medhair Clinic kurucusu hasta odaklı hizmeti ve yüksek sonuçları ile tanınmaktadır. Dr. Tosun, saç ekimi alanında en yaygın olan Foliküler Ünite Ekstraksiyonu (FUE) tekniği ile başarıya ulaşmaktadır. Klinik, saç ekimi sırasındaki tekniklerle hastaları memnun etmek amacı ile FUE teknikleri hakkında bilgi almak veya kontrole gelmek istediğiniz taktirde Medhair Clinic sizi bekliyor.

2-Dr. Sumer – Medart Hair Clinic

Klinik saç ekimi teknikleri hakkında bilgi almak ve faydalanmak amacıyla mymedart'a giriş yapmanız yeterlidir. Kliniğin bir diğer doktoru ise Dr. Sumer'dir. Dr. Sumer, her alanında uzfman olan ekibi ile hastalara daha çok hizmet verebilmektedir.

3- Dr. Ahmet Kalayci – İstanbul

Dr. Ahmet Kalayci, hastalara doğal görünüm vermek amacı ile özellikle FUE ve DHI tekniği ye daha başarılı olmaktadır. Kalaycı clinic üzerinden bilgi alabilirim ya da birinci sınıf hizmet alabilirim.

4-Dr. Alper Kurt – New Health Clinic

Dr Alper Kurt, hasta öncesi yapmış olduğu detaylı ön görüşme ile il steel öncüsü olmuştur. Dr Kurt, New Health sağlık ileteşime geçip randevu alabilirsiniz.

5-Dr. Emrah Cinik – Cinik Hair Clinic

Dr. Emrah Cinik, Hair Transplant Turkey'de inovatif yöntemler kullanarak hasta memnuniyetini kazanan başarılı bir doktordur. Dr Cinic, bizim türk hastalara hizmet vermektedir.

6- Dr. Bülent Cihantimur – Estetik International

Dr. Bülent Cihantimur, Estetik international Clinic'de başarılı operasyonlar gerçekleştirmelidir. Cihantimur, FUE tekniği gibi saç ekiminde ki şöhretine sahip Estetik International üzerinden öğrenebilir veya süslü operasyon gerçekleştirebilirsiniz.

7- Dr. Serkan Aygın – Doku Clinic

Dr Serkan Aygın, Doku'da saç ekimi ile haşır neşir bir doktordur. Serkan Aygın Clinic. Doku aracılığı ile Dr. Aygın'ı ayırt edebiliriz.

8- Dr Kaan Doganay – Kaan Doganay Clinic

Dr Kaan Doganay, özellikle saç ekimi alanında uzmanlaşmış bir doktordur. Kaan Doganay Clinic'de özel bir operasyon bulabilirim.

9- Dr Okan Aydın- Okan Aydın Clinic

Dr Okan Aydın, saç ekimi – Bapalımın takıp etmekte olduğu bir diğer önemli kişidir. Okay Aydın olarak Okulay Clinic'te belge alabilirsiniz Youtube üzerinden Dr Aydın işlerini seçip edebilirsiniz.

10- Dr Hakan Doğanay – AHD Hair Clinic

Dr. Hakan Doğanay, AHD Clinic saç ekimi alanında çeşitli tekniklerde uzmanlaşmış bir doktordur. Hastalarının ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş yaklaşımları ile bilinir.