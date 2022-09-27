Türkiye'nin en büyüklerinden olacak: "Etlik Şehir Hastanesi" yarın açılıyor

ANKARA - Türkiye'nin en büyüklerinden olacak Etlik Şehir Hastanesi, 28 Eylül Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor.

Türkiye'nin 20'nci, Ankara'nın 2'nci şehir hastanesi olan "Etlik Şehir Hastanesi" açılış töreni, 28 Eylül Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Toplamda 8 ayrı hastaneden oluşan Etlik Şehir Hastanesi, 1 milyon 22 bin 725 metrekare alan üzerine kuruldu. 1 milyon 145 bin 129 metrekare kapalı alandan oluşan Etlik Şehir Hastanesi, toplamda 4 bin 50 yatak kapasitesine sahip. İçerisinde bin poliklinik yer alan Etlik Şehir Hastanesi'nde ayrıca, 125 ameliyathane, 691 yoğun bakım yatağı ve 3 bin 359 servis yatağı bulunuyor.

İlkleri de içinde barındırıyor

Türkiye'nin en büyük kronik yara bakım merkezini de içerisinde bulunduran Etlik Şehir Hastanesi, Ankara'nın en kapsamlı klinik araştırma merkezi, Ankara'nın ilk ve tek hibrit ameliyathanesi, Ankara'nın en büyük hiperbarik oksijen tedavisi merkezi, Ankara'nın en büyük uyku bozukluğu tanı ve tedavi merkezi, kamu hastanelerindeki tek otizm merkezi ve Cyberknife teknolojisi gibi ilklere de ev sahipliği yapıyor.