Sağlık Bakanlığı: Yüzme alanlarının yüzde 90'ı mükemmel veya iyi

SAĞLIK Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Öz, yüzme alanlarından 15 günde bir aldıkları numuneleri analiz ettiklerini söyleyerek, "Yüzme alanlarımızın yüzde 90'ından fazlası 'mükemmel' veya 'iyi', yüzde 6'sı 'yeterli' olarak değerlendirildi. Sadece yüzde 4'ü 'zayıf' bulundu. 5 yıl üst üste 'zayıf' bulunan plajlar yüzmeye kapatılıyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Öz, '5 Haziran Dünya Çevre Günü' öncesi Türkiye'deki yüzme sularında yaptıkları analizlere ilişkin DHA'ya değerlendirmede bulundu. Doç. Dr. Öz, Türkiye'de denizlere veya göle sahili bulunan 35 ili yüzme sezonu boyunca 2 haftada bir il sağlık müdürlükleri vasıtasıyla denetlediklerini, her yıl 1500 alandan 17 binin üzerinde numune aldıklarını kaydetti. Doç. Dr. Öz, "Aldığımız numuneleri, Halk Sağlığı Laboratuvarlarımız aracılığı ile analiz ediyoruz. Sularımız, içerdiği muhteviyata göre 'mükemmel', 'iyi', 'yeterli' ve 'zayıf' olarak sınıflandırılıyor" dedi.

'SINIFLANDIRMA TEK NUMUNEYE DAYANMIYOR'

Doç. Dr. Öz, insan ve hayvan kaynaklı kirlenmeyi gösteren 'E. coli' (Escherichia coli)' ve 'Bağırsak Enterokokları' şeklinde iki önemli mikrobiyota baktıklarını, bunların ayrıca kanalizasyon sızıntısını da gösterebilen parametreler olduğunu söyledi. 'E. coli (Escherichia coli)' ve 'Bağırsak Enterokokları' için bir eşik değerlerinin olduğunu belirten Doç. Dr. Öz, "Bu değerler yükseldikçe su kalitesi düşüyor. Sınıflandırma tek bir numuneye değil, sezon boyunca alınan tüm numunelerin değerlendirmesine dayanıyor. Değerler tutarlı biçimde belirlediğimiz eşiklerin altında kalıyorsa alan 'Mükemmel' oluyor; tek bir değer bu nitelendirme için yeterli değil. Tekrarlayan şekilde 'mükemmel' olması gerekiyor. Tam tersine analiz ettiğiniz suyun içeriğinde 'E. coli' ve 'Bağırsak Enterokoku' eşik değerinin üzerindeyse 'zayıf' olarak nitelendiriliyor" diye konuştu.

'5 YIL ZAYIF OLURSA YÜZMEYE KAPATILIYOR'

Türkiye'de yüzme sularının oldukça temiz olduğunu aktaran Doç. Dr. Öz, "Büyük ekseriyetle yani yüzde 90'ın üzerinde sularımız 'mükemmel' ve 'iyi' sınıfında. Zayıf olan sularımız çok azınlıkta, yüzde 4 gibi bir oranımız var. Bir plajda sizin ölçtüğünüz suyun bir kez 'zayıf' olması aslında zayıf nitelendirilmesi için yeterli değil. Sürekli 'zayıf' olması gerekiyor veya sürekli 'mükemmel' olması gerekiyor. 5 yıl arka arkaya zayıf olarak nitelendiriliyorsa; İl Yüzme Suyu Komisyonu tarafından bu plajlar yüzmeye kapatılıyor. Bizim 'yuzme.saglik.gov.tr' diye bir internet sitemiz var. Bu internet sitemizde tüm yaptığımız analizleri vatandaşımızın 7 gün 24 saat görmesi mümkün. Aslında denetimlerimizi her an canlı olarak sisteme yansıtarak vatandaşımızın görmesini sağlıyoruz. 'Yuzme.saglik.gov.tr' sayfamızda birçok veriye, bilgiye ulaşmak mümkün. Yüzme alanının nerede olduğu, konumlandırıldığı yer, fotoğrafları, acil durum göstergeleri, cankurtaran olup olmadığı, en yakın sağlık tesisi, ayrıca bu plajın çakıl mı, kumlu mu olduğu, genişliği ve uzunluğu gibi birçok değer görülebiliyor. Burada örneğin duş var mı, tuvalet var mı, otopark mevcut mu, engellilere göre uygun mu, bu verilere de bu web sitemizden, ulaşabilmek mümkün" ifadelerini kullandı.

'580 MAVİ BAYRAKLI PLAJIMIZ MEVCUT'

Doç. Dr. Öz, 2024 yılında 567 olan mavi bayraklı plaj sayısının, 2025'te 577 ve 2026 yılında nihayetinde 580'e ulaştığını söyleyerek, "Bu haliyle de dünyada bu mavi bayrak açısından en fazla plaja sahip olan 3'üncü ülkeyiz. Biz vatandaşlarımıza kesinlikle kirli bir suda yüzmemelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü kirli sular, plajlar, göz enfeksiyonu, kulak burun boğaz enfeksiyonu ve bağırsak enfeksiyonu gibi birçok enfeksiyona sebep olabiliyor. 2 haftada bir sularımızı analiz edip bunu canlı olarak sistemde vatandaşımıza sunuyoruz. Bu sebeple vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla sularımızın temiz olduğunu bilerek girmelerini tavsiye ediyoruz. Hangi plaja gideceksiniz, ister deniz olsun ister göl olsun, vatandaşlarımıza 'yuzme.saglik.gov.tr'ye girip özellikle mükemmel, iyi olan plajları tercih etmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı