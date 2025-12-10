Haberler

Prof. Dr. Murat Türkeş: 'Kentlerin su bütçelerini oluşturmamız gerekiyor'

Prof. Dr. Murat Türkeş, Türkiye genelinde artan kuraklık sorununa dikkat çekerek, kentlerin su bütçelerinin oluşturulması gerektiğini vurguladı. Su krizlerinin önlenmesi için proaktif ve dinamik su yönetim planlarının gerekliliği üzerinde durdu.

BOĞAZİÇİ Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (iklimBU) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, Türkiye genelinde yaşanan kuraklığa dikkat çekip, "Bizim hem orman ekosistemleri ve su toplama havzaları için ama en önemlisi, tarım ve içme kullanma suyu için kentlerin su bütçelerini oluşturmamız gerekiyor" dedi.

Türkiye genelinde son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle birçok ilde su krizleri başladı. İklim değişikliği nedeniyle yaşanan kuraklık tarım ve içme suyunu da tehdit ediyor. Prof. Dr. Murat Türkeş, yaşanan veya yaşanabilecek su krizlerinin önüne geçebilmek için mutlaka kentlerin su bütçelerinin oluşturulması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Murat Türkeş, "Yaşanan ciddi kuraklık aynı zamanda proaktif, önleyici ve bütünleşik kuraklık ve su yönetim döngüsünün olmaması ile ilgili bir durum. Başka bir deyişle tarımsal ve hidrolojik kuraklıklar 'sosyoekonomik kuraklığa' dönüşmüş durumdadır. Bizim hem orman ekosistemleri ve su toplama havzaları için ama en önemlisi, tarım ve içme kullanma suyu için kentlerin su bütçelerini oluşturmamız gerekiyor" dedi.

'ÖNLEMLERİ ÇOK ÖNCEDEN PLANLAMAK GEREKİYOR'

Prof. Dr. Türkeş, "Bilimsel amaçlara, temellere dayalı, yörenin hidrolojisi, hidroklimatolojisini ve değişen iklim koşullarını ve fiziki coğrafyasının dikkate alan kuraklık ve su yönetim planlarının ve bunların döngüsel planlar olması gerekiyor. Su bütçelerini çok ciddi yapmamız gerekiyor. Her yılın su bütçesini değişen iklim koşulları ile birlikte her yıl denetlememiz gerekiyor. Çünkü bizde şöyle bir alışkanlık var. Altyapı, barajlar, kentlerin su yapıları oluşturulurken ya da bir bölgede bir uygulama yapılırken uzun süreli ortalamalara ve standart aşırılıklara dayalı bütçelere bakılıyor ve öyle mühendislik hesapları yapılıyor. Ancak bizim artık bu sistemler için, insan ve doğal sistemler için ama özellikle kentler ve tarım açısından baktığımızda her yılın koşullarını, değişen iklimi hatta öngörüleri dikkate alan dinamik, çok disiplinli su bütçelerini oluşturmamız gerekiyor. Hidroklimatoloji, fiziki coğrafya, değişen iklim ve su talebinin iyi bilinmesi burada çok önemli. İklim değişikliğinin etkilerini izleyip saptamak, mevsimsel öngörüleri de dikkate alarak önlemleri çok önceden planlamak gerekiyor" diye konuştu.

