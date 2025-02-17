Türkiye'de her dört çocuktan birinde bu hastalık görülüyor!

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Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Meryem Keçeli Başaran, çocuklardasindirim sistemi hastalıklarının bebeklerde ve çocuklarda da görülebildiğini, özellikle gastrit ve ülserin küçük yaşlarda ortaya çıkabileceğini belirtti.

Doç. Dr. Meryem Keçeli Başaran, Haberler.com stüdyosunda, moderatör Meral Karadağ'ın sunduğu "İyileşme Burada Başlar" programına konuk oldu. Programda çocuklarda görülen sindirim sistemi hastalıkları, obezite ve sağlıklı kilo kaybı konularında önemli bilgiler veren Başaran, ebeveynleri bilinçli olmaya çağırdı.

"BEBEKLERDE VE ÇOCUKLARDA GASTRİT VE ÜLSER GÖRÜLEBİLİYOR"

Sindirim sistemi hastalıklarının yalnızca yetişkinlerde değil, bebeklerde ve çocuklarda da görülebildiğini belirten Doç. Dr. Meryem Keçeli Başaran, özellikle gastrit ve ülserin küçük yaşlarda ortaya çıkabileceğini söyledi. Bu rahatsızlıkların belirtileri arasında karın ağrısı, mide yanması, iştahsızlık ve mide bulantısı yer alıyor. Başaran, çocukların beslenme alışkanlıklarının bu hastalıkların önlenmesinde kritik bir rol oynadığını vurguladı.

DÖRT ÇOCUKTAN BİRİ KİLOLU

Son yıllarda çocukluk çağı obezitesinin hızla arttığını belirten Başaran, Türkiye'de her 4 çocuktan 1'inin fazla kilolu olduğunu ve bunun ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını ifade etti. Obezitenin en yaygın sonuçlarından biri olan karaciğer yağlanmasının çocuklarda da görülmeye başlandığını belirten Başaran, fast food tüketimi, aşırı şekerli gıdalar ve hareketsiz yaşam tarzının bu durumu tetiklediğini söyledi.

ÇOCUKLARDA SAĞLIKLI KİLO KAYBI NASIL OLMALI?

Çocuklarda sağlıklı kilo kaybının önemli olduğunu vurgulayan Başaran, hızlı kilo vermenin büyüme ve gelişim üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ifade etti. Sağlıklı bir kilo verme sürecinde çocukların ayda en fazla vücut ağırlıklarının %10'u kadar kilo vermesinin uygun olduğunu belirten Başaran, ebeveynlerin bu süreci bir uzman kontrolünde yürütmesi gerektiğini söyledi.

Haberler.com / Berkan Tayfun - Sağlık
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