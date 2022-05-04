Türkiye'de 4 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 7 kişi vefat etti, bin 132 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 132 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 7 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan bin 185 hasta taburcu olurken bugün 90 bin 301 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,44 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,15 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,44 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 505 bin 412 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 53 MİLYON 35 BİN 817 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 819 bin 472 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 35 bin 817 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 750 bin 980 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 10 kişi hayatını kaybederken bin 193 de yeni vaka tespit edilmişti.

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