Türkiye'de 25 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 604 yeni vaka tespit edildi
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Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 25 Nisan'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 2 bin 604 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 15 olarak belirlendi. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 18 bin 573 olurken toplam 134 bin 346 PCR testi yapıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre;2 bin 604 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 15 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 18 bin 573 hasta taburcu olurken bugün 134 bin 346 test yapıldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,14 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,43 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 441 bin 608 doza yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 813 bin 302 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 27 bin 406 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 735 bin 204 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken 2 bin 277 de yeni vaka tespit edilmişti.