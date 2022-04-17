Türkiye'de 17 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 3 bin 268 yeni vaka tespit edildi
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Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 17 Nisan'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 3 bin 268 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 17 olarak belirlendi. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 14 bin 952 olurken toplam 153 bin 318 PCR testi yapıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3 bin 268 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 17 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 14 bin 952 hasta taburcu olurken bugün 153 bin 318 test yapıldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,13 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,41 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 333 bin 131 doza yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 804 bin 686 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 14 bin 873 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 712 bin 181 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken 4 bin 86 da yeni vaka tespit edilmişti.