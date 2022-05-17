- Türkiye Avrupa'nın en obez ülkesi

Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan :

"Türkiye artık Avrupa'nın en obez ülkesi kabul ediliyor, nüfusun üçte ikisi yüksek kilolu, bunlarında yarısı obez sınırında"

"Obezite bir sağlık sorunu, insanların ömrünü kısaltıyor, ani ölümlere neden oluyor, bir hastalık ve bu çözülmelidir"

"Kesinlikle teşvik edilmeli ve yapılmalı, burada da en etkin çözüm cerrahidir"

ANTALYA - Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan,Türkiye'nin Avrupa'nın en obez ülkesi olarak kabul edildiğinin altını çizerek, " Obezite bir sağlık sorunu, insanların ömrünü kısaltıyor, ani ölümlere neden oluyor, bir hastalık ve bu çözülmelidir. Kesinlikle teşvik edilmeli ve yapılmalı, burada da en etkin çözüm cerrahidir"dedi.

Memorial Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan, son dönemlerde kamuoyunu sıklıkla meşgul eden ve çağın hastalığı olarak nitelendirilen obezite hakkında açıklamalarda bulundu.

Gürkan, obezitenin kilo fazlalığı olduğunu belirterek, bunun birden fazla kategorisi ve alt gruplarının olduğunu söyledi.

Vücut kitle endeksi 35 ve üzerinde olan kişilerin tedavisinde cerrahinin devreye girdiğini dile getiren Gürkan, " Obezite sadece Türkiye'nin değil dünyanın sorunudur. Bizdeki sorun giderek öne çıkmaya başladı. Türkiye artık Avrupa'nın en obez ülkesi kabul ediliyor. Ülkemizin üçte ikisi yüksek kilolu, bunlarında yarısı obez sınırında. Obezite ciddi bir sağlık problemi ve çağın vebası olarak kabul ediliyor. Cerrahinin burada çok iyi kullanılması gerekiyor" diye konuştu.

Cerrahi anlamında Avrupalıların Türkiye'ye ilgi gösterdiğinin altını çizen Gürkan, " Obeziteden kurtulmak isteyen Avrupalıların bir çoğu Türkiye'ye geliyor. Çok fazla yabancı hastamız var. Burada önemli olan şu, bir sağlık hizmetini sunarken mutlaka batılı şartlarda ve bunun tıbbi, vicdani, hukuki normlarına sahip olarak bu işi yapmakta fayda var. Vücut kitle endeksi 35'in altında olan insanların bu ameliyatın adayı olmadığını bilmemiz lazım" dedi.

Gürkan,vücut kitle endeksi 35'in altında olan kişilerin, az bir kilolarından kurtulmak için operasyon geçirmek istemeleri ve tıbbi otoritelere baskı kurmalarının yanlış olduğunu dile getirdi.

"Obezitenin en etkin tedavisi cerrahidir"

Obezitenin sağlık sorunu olduğunu ve estetiği etkilediğine değinen Gürkan," Ama birinci aşamada bir sağlık sorunudur. Bu kriterler ışığında insanlar ameliyat edilmelidir. O kadar çok başvuru var ki ama kriter bellidir. Bunların dışına çıkılmamalıdır. Bu durum toplumun sağlık yapısıyla ilgili bir durum. Yüzde 60'ı fazla kilolu, bunlarında yarısı obez olan ülkede ister istemez, obezitenin cerrahi tedavisine yönelenler var. Obezitenin cerrahi tedavisi tıbbi şartlar içinde yapıldığı sürece gerçekten obezitenin en etkin tedavisidir. Kesinlikle teşvik edilmeli ve yapılmalı. Obezite bir sağlık sorunu, insanların ömrünü kısaltıyor, ani ölümlere neden oluyor, bir hastalık ve bu çözülmelidir. Burada da en etkin çözüm cerrahidir" diye konuştu.

"Beslenmemiz değişti"

Her önüne gelen adayın, şişmanın cerrahi aday olduğunu söylemenin yanlış olduğunun altını çizen Alihan Gürkan, "Bizde obezite hızla yükseliyor. Beslenme çeşitliliğimiz değişti, Akdeniz diyeti ile beslenen kırsal nüfusumuzu kaybediyoruz. Arık şehirli batılı tarzında besleneni, hızlı yiyen, katkı maddeleri ile büyüyen bir neslimiz var. Hiç yerimizden kalkmıyoruz, hareket etmiyoruz, az enerji harcıyoruz ve obezite kaçınılmaz" dedi.

"Obezite de kanserden farksız"

Obezitenin ülkenin ciddi bir sağlık sorunu olduğunun bilincinde olunulması gerektiğine vurgu yapan Gürkan, "Küçük çocukları beslenme aşamasından, büyükleri organize etmeye kadar bir takım öğretiler, hatta yaptırımlar gelmelidir. Tüketilen yiyeceklerin kontrolünden,toplumsal spor aktivitelerine kadar her şeyi yönlendirmek zorundayız. İnsanlar şunu bilmeli, kanser olmakla, şişman yaşamak arasında, ölüm oranı açısından çok ta büyük fark yok. İkisi de öldürücü bir hastalık. Çocukların beslenme noktasında eğitilmesi bir kuşağın kazanılması açısından önemlidir" ifadelerine yer verdi.