Türk Toraks Derneğinden "nargile" uyarısı - Haberler

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrol Danışma Kurulu Üyesi ve Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, nargile içenlerin de tütün kullandığını ve sağlıklarını tehlikeye attıklarını söyledi.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Türk Toraks Derneği 25. Yıllık Kongresi'ne katılan Dağlı, AA muhabirine, kapalı alanda sigara içilmesinin yasaklanmasının önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Elektronik sigaralar, aromalı nargileler, mentollü sigaralar gibi tütün ürünlerinde ciddi bir çeşitlenme tehlikesi yaşandığını vurgulayan Dağlı, çoğu insanın ne kadar zararlı madde tükettiğinin farkında olmadığını ifade etti.

"Nargile de bir tütün ürünü"

Nargile kullanımının da ciddi oranda arttığını dile getiren Dağlı, "Nargile içenlerin çoğu içinde tütün olduğunu anlamıyor, meyve içtiğini zannediyor. Tütün olduğunu bilenler de onun bir sıvı içerisinden geçtiğini ve zararlı maddelerin suya takılıp kaldığını düşünüyor. Bunlar tamamen yanlış bilgi. Sigara tüketiminde 2009'da bir azalma başladı. Ancak alternatif tüketim ile tütün kullanımı 2018'den itibaren artmaya başladı." diye konuştu.

Elektronik sigaraların sıvılarında akciğeri hasara uğratacak maddeler bulunduğuna dikkati çeken Dağlı, son yıllarda elektronik sigara kullanımının da arttığını vurguladı.

"Hem sağlığınızı hem paranızı kaybediyorsunuz"

Dağlı, mentol sigara kullanımının da yaklaşık 2 yıl önce yasaklandığını ancak marketlerde sigaralara mentol enjekte etmek için oluşturulmuş toplar satıldığına dikkat çekti.

Sigaranın zararını mentolün daha da artırdığını söyleyen Dağlı, bunların daha fazla denetlenmesi ve kontrol altına alınması gerektiğine işaret etti.

Tütün kullanımının hem sağlık hem ekonomik açıdan insana ciddi zararlar verdiğine değinen Dağlı, şunları söyledi:

"Tütün ürünü almak için para harcıyorsunuz. Tütünü kullanarak sağlığınıza zarar veriyorsunuz. Tedavi için yine para harcıyorsunuz. Hem sağlığınızı hem paranızı kaybediyorsunuz. Bunu içmesek, yabancı sigara firmalarını zengin etmesek, onlara bu kadar para aktarmasak, hastanelere düşüp oralara da para aktarmasak Türkiye cennet olacak. Sigarayı bırakın, çocukları alıştırmayın, hınzır oyunlarla alışkanlık yaptırmaya çalışmayın, nargileyi zararsız zannetmeyin."