Türk şirket CIAR Medical, Balkanlar'da 'Uluslararası Sağlık Hizmetleri Sempozyumu' düzenleyecek

Türkiye ve Balkanlarda faaliyet gösteren CIAR Medical, tıp uzmanlarını, sağlık sektörüyle ilgili global markaları ve uluslararası konsey delegelerini Kosova'da düzenlenecek 'Uluslararası Sağlık Hizmetleri' sempozyumunda bir araya getirecek. Eylül ayında gerçekleşecek sempozyum hakkında bilgiler veren CIAR Medical Kurucusu Armağan Çelik, " Balkanlar'daki en büyük sağlık hizmetleri sempozyumunu bir Türk şirket olarak bizler düzenliyoruz" dedi.

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi'ne Kosova ve Arnavutluk Delegesi olarak davet edilen ve Balkanlarda Sağlık alanında yatırım ve çalışmalar yapan CIAR Medical, uluslararası tıp uzmanlarını 29-30 Eylül tarihlerinde Kosova'nın başkenti Priştine'de bir araya getirecek. Gerçekleşecek sempozyuma, Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçisi, Kosova Sağlık Bakanı, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı ve KKTC Cumhurbaşkanı Sağlık Başdanışmanı da katılacak. 56 üye ülkenin yer aldığı Dünya Sağlık Turizmi Konseyi'nin desteklediği sempozyumda, cerrahi uygulamalardaki güncel yaklaşımlardan, hastalıkların tanı ve tedavisindeki yeniliklere kadar tüm konular ele alınacak. Sempozyumda alanında uzman 11 konuşmacı yer alacak ve sempozyuma, Kosova, Arnavutluk, Makedonya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden de hekimler katılım sağlayacak.

"BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALARIMIZ KONSEY DELEGESİ OLMAMIZI SAĞLADI"

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi ve CIAR Health Global olarak Balkanlar'da bu zamana kadar yapılmış en büyük sağlık hizmetleri sempozyumunu düzenleyeceklerini ifade eden Armağan Çelik, "Kosova, Arnavutluk ve Makedonyadan birçok doktorun Türkiye'den ve Avrupa ülkelerinden konuşmacılarla bir araya geleceği sempozyumu Eylül ayında düzenliyoruz. Medikal sağlık turizmi alanında Balkanlar'da uzun zamandır sağlık hizmeti veriyoruz. Hem coğrafi konum ve tarihsel yakınlığımızdan dolayı hem de dünya standartlarının da üstünde sunduğumuz hizmetten dolayı tedavi olmak için Türkiye'yi çok fazla tercih eden Arnavut ve Balkan hastalar var. Aynı zamanda bu bölgede yaptığımız çalışmalar, uluslararası standartlarda sunduğumuz nitelikli tedaviler bizleri Dünya Sağlık Turizmi Konseyinin parçası bir haline getirdi. Kosova ve Arnavutluk adına bir Türk şirketin konsey üyeliğine seçilmesi bir ilk oldu" açıklamasını yaptı.

"SEMPOZYUMDA ORTOPEDİ, JİNEKOLOJİ, ÜROLOJİ, ORGAN NAKLİ GİBİ ALANLAR KONUŞULACAK"

Sempozyum hakkında bilgiler veren Çelik, "Bu sempozyum, ortopedi, jinekoloji, üroloji, organ nakli gibi bizim ülke olarak Türkiye'de çok ciddi anlamda yatırım yaptığımız, profesyonel sağlık hizmeti sunduğumuz alanlardaki konularla ilgili de hekimlerin bilgilendirileceği bir sempozyum olacak. Birçok tıp uzmanı, Kosova'daki akademik kariyere sahip profesörlerle ve oradaki tıp uzmanlarıyla bir araya gelerek sağlık için seyahat eden hastalara sunulacak hizmetlerin uluslararası standartlarda olması gerektiği konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunacaklar" dedi.

"SEMPOZYUM TÜRKİYE'DEN BALKAN BÖLGELERİNE YAPILAN SAĞLIK HİZMETİ İHRACATINI DESTEKLEYECEK"

Türkiye'ye etkisi olacak ekonomik katkılarından da bahseden Çelik, "Sempozyum ayrıca Türkiye'den yatırımcı olarak sağlık alanında, tıbbi cihaz, ilaç tedariğinde bulunan firmaların da çok fazla ilgisini çekiyor. Ülkemiz, uzun yıllardır Balkanlardan gelen hastaların güven içerisinde sağlık hizmetlerine erişiminde onlara hizmet veriyor. Bunun sağlık, hizmet ihracatına çok büyük katkısı var. Bu sempozyumun hem tıpbi cihaz alanında Türkiye'den Balkanlar'a yapılacak olan ihracatı hem sağlık hizmeti ihracatını destekleyeceğini düşünüyoruz. Bölgede yaşayan kardeşlerimiz, Türk doktorların, Türk sağlık kurumlarının nasıl bir teknolojiye sahip olduklarını, nasıl bir niteliğe sahip olduğunu çok iyi biliyorlar. Uzun zamandır yaptığımız çalışmaların sonucunda bizler hastalarımızın tedavi hizmetlerine güven içerisinde ulaşmasını sağlıyoruz. Bir çok branşta hastalara hizmet veriyoruz. Bu tür bilimsel çalışmalar sadece bizlerin değil ülkemizin tüm sağlık kurumlarının, hekimlerinin ve sağlık endüstrisinin diğer paydaşlarının faydasına olacak çalışmalardır. Ülkemizin sağlık hizmeti ihracatına katkıda bulunacağını düşündüğümüz bu sempozyum ülke olarak hedeflediğimiz sağlık hizmet ihracatı içinde bir mihenk taşı olacağına inanıyorum. Bizler bunun için elimizden gelen çalışmaları hem o bölgede hem de ülkemizde yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"AMACIMIZ BALKAN ÜLKELERİ VE TÜRKİYE ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRMAK"

Çelik, sözlerine son olarak şunları ekledi:

"Sempozyuma kısa bir süre kalmasına rağmen katılımcıların ilgisi büyük. Umarım Türkiye ve Kosova başta olmak üzere tüm balkan ülkeleri için verimli, tamamen bilimin konuşulduğu bir sempozyum olur. Amacımız Balkan ülkeleri ve Türkiye arasında sağlık alanında yapılacak çalışmalarda iş birliğini artırarak tedavi hizmetlerine erişim sağlamak isteyen hastalara uluslararası kalite standartlarında hizmetlerin sunulması. Türk şirketi olarak bu sempozyumu ortak tarihi geçmiş ve tarihsel bağlarımız temelinde iyi olduğumuz Kosova'da düzenlediğimiz için çok gururluyuz. Aynı zamanda bu sempozyum Dünya Sağlık Turizmi Konseyi'nde sağlık alanında yapacağımız çalışmaların ilk adımı olacak."

SEMPOZYUMDA KONUŞMACI LİSTESİ

Sempozyumda konuşmacı olacak kişiler ise şöyle:

"Dr. Ahmet Savaşan, Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Prof. Dr. Floren Kavaja, Prof. Dr. Ahmet Doğan, Prof. Dr. Ayhan Kılıç, Op. Dr. Necdet Derici, Op. Dr. Hilmi Karadeniz, Op. Dr. Burçin Tunç, Prof. Dr. Aslı Gül Akgül, Op. Dr. Murat Önal, Uzm. Dr. Eylem Arıkan, Uzm. Dr. Ali Koç, Armağan Çelik."