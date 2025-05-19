Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Gıda Güvenliği İçin Stratejik Merkez: Gemlik

BURSA'nın Gemlik ilçesindeki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde stratejik öneme sahip kurumlar arasında yer alıyor. Mehmetçiğin gıda güvenliğini, Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi Başkanlığı sağlıyor. Yetkili makamlar tarafından gönderilen, satın alınan ya da ordu malı olmuş her türlü gıda ve içecek maddesinin analizleri burada yapılıyor. Mehmetçik, bu testlerin sonucuna göre yiyecek ve içecekleri tüketiyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyonel başarının yanı sıra personelinin sağlığını da yakından takip ediyor. Mehmetçiğin yediği ekmekten, içtiği suya kadar her türlü gıda ve içecek maddesi, özel laboratuvarlarda, son teknoloji cihazlarla, alanında uzman personel tarafından analiz ediliyor. Türkiye genelindeki Gıda Kontrol Müfreze Komutanlıklarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kullanılan gıda, içecek maddesi ve su analizleri yapılıyor. Gemlik'teki Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi Başkanlığı ise Araştırma Merkezi olarak Türkiye'de tek olduğu için stratejik öneme sahip. 1978 yılında gıda şefliği olarak faaliyete giren, 2004 yılından itibaren de başkanlık olarak hizmete devam eden Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi Başkanlığı, aynı zamanda Türkiye genelindeki tüm müfrezelerin referans laboratuvarı.

8 İLDEKİ 70 BİRLİĞİN GIDA VE İÇECEK ANALİZLERİ YAPILIYOR

Faaliyet bölgesinde 8 il ile 70 birlik bulunan Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi Başkanlığı'nda; Bursa, Yalova, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik'teki birlik, karargah ve kurumlardan gönderilen satın alınmış veya ordu malı olmuş her türlü gıda ve içecek maddesinin moleküler biyoloji alanında testleri yapılıyor.

ALANINDA UZMAN EKİP

Uzman personeliyle her biri farklı alanda analiz yapılması için kurulmuş laboratuvarlarda, aynı zamanda gıda güvenliğini etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik tehditlere yönelik bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri de yürütülüyor. Mehmetçik'in içtiği su ve yediği yiyecekler bu merkezde testlerden geçmeden kullanılmıyor.

TÜRKAK AKREDİTELİ

2014 yılında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen kurum bünyesindeki hijyen denetim görevlileri, koruyucu hekimlik hizmetlerinin gereği olarak, gıda ve suların tedarikinden tüketimine kadar tüm aşamalarda sağlık ve beslenme kurallarına göre işlenmeleri, saklanmaları ve tüketilebilmeleri için alınan tedbirlerin kontrollerini yaparken, sorumluluk bölgesindeki birliklerin hijyen denetim faaliyetlerini de yürütüyor.

HAREKAT VE AFET BÖLGELERİNDE MOBİL LABORATUVARLAR GÖREV ALIYOR

Sadece yerleşik düzende değil, harekat ve afet bölgelerindeki Mehmetçiğin beslenmesi de yakından takip ediliyor. 2023 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren ve 6 Şubat depremlerinin ardından da bölgede görev alan 4 mobil laboratuvar ile arazide görevli Mehmetçiğin, gıda ve içeceklerinin kontrol ve hijyen denetimleri de gerçekleştiriliyor.

Haber: Esra TÜRKER-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,