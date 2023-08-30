Türk Kızılayı, Diyadin'deki hastanede bebeklere ve çocuklara hediyeler dağıttı

Türk Kızılay gönüllüleri, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi'nde yeni doğan bebeklere ve çocuk hastalara hediyeler dağıttı. Bebek bohçaları içerisinde bebek bezi, pişik kremi, sabun gibi ihtiyaç duyulan eşyalar bulunuyor. Ayrıca çocuklar da oyuncak, kitap ve kırtasiye malzemeleriyle sevindirildi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Türk Kızılay gönüllüleri, Devlet Hastanesi'nde yeni doğan bebeklere ve çocuk hastalara hediyeler dağıttı.

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, yeni doğan servisindeki annelere ve bebeklerine Hilal-i Ahmer'den Kızılay'a bir iyilik geleneği olarak bebek bohçası hediye ettiklerini söyledi.

Bebek bohçalarının içerisinde bebek bezi, pişik kremi, sabun, şampuan, ateş ölçer gibi doğumdan sonra gerekli tüm eşyaların bulunduğunu belirten Tatlı, "Ayrıca annelerimiz için de güzel hediyelerimiz var. Amacımız hem annelerimizin hem de bebeklerimizin mutluluğuna katkı sağlamak." dedi.

Tatlı, daha sonra hastanede tedavi gören çocukları da ziyaret ederek onlara oyuncak, kitap ve kırtasiye malzemesi gibi çeşitli hediyeler verdiklerini ifade etti.

Çocukların yüzlerindeki gülümsemeyi görmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Tatlı, "Kızılay gönüllüleri olarak her zaman çocuklarımızın yanındayız. Onların sağlıklı ve mutlu olmalarını istiyoruz. Hastanede yatan çocuklarımızın moralini yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu. - AĞRI