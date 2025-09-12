Türk Kızılay, İlkolul Öğrencilerine İlk Yardım Eğitimi Verdi

Türk Kızılay Bolu Şubesi tarafından ilkokul öğrencilerine temel ilk yardım eğitimi verildi.

Her yıl eylül ayının ikinci cumartesi günü kutlanan Dünya İlk Yardım Günü dolayısıyla 100. Yıl İlkokulunu ziyaret eden Kızılay yetkilileri ve gönüllüleri, öğrencilerle bir araya geldi.

İlkokul öğrencilerine ilk yardımın önemini anlatan Kızılay Bolu Şubesi İlkyardım Mesul Müdürü Kağan Balkış, yaralanma, düşme ya da boğaza kaçan cismin çıkarılması için neler yapılması gerektiği konularında bilgiler verdi.

Balkış, ilk yardım gerektiren durumlarda yapılması gerekenleri uygulamalı olarak da gösterdi.

Dünya İlkyardım Günü dolayısıyla öğrencilerde ilk yardım bilinci oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Balkış, "Bunlara küçük yaşta aşina olmalarını hedefliyoruz. Olabilecek, en sık rastlayabilecekleri durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiğini kendilerine izah etmeye çalıştık. Öğrencilere, basit burun kanamasında, gözlerine toz kaçtığında, yanındaki arkadaşı kısmi tıkanma ve tam tıkanma geçirirse nasıl müdahale etmeleri gerektiğini anlattık. Bu durumlarda zaman kaybetmeden öğretmenlerine haber vermeyi ve yardım istemeyi unutmamaları gerektiğini hatırlattık." diye konuştu.

İlk yardım eğitimine katılan 4. sınıf öğrencisi Zeynep Nisa Özçelik, "İlk yardımın arkadaşlarımızı kurtaracağını ve önemli olduğunu öğrendik." dedi.

Zümra Bulut ise arkadaşlarının burnu kanadığında veya düşüp yaralandığında neler yapacaklarını öğrendiklerini dile getirdi.