Kan bağışında, kadın ve gençlerin payı 2025'te arttı

Güncelleme:
Türk Kızılay, 2025 yılı boyunca 3 milyon 41 bin 277 ünite kan bağışı topladı. Kadınların bağış oranı %15,4'e yükseldi. 25-44 yaş grubundaki bireyler en yüksek bağışçı oranını oluşturdu.

Türk Kızılay'ın güvenli ve gönüllü kan bağışı faaliyetleri kapsamında 2025 yılı boyunca toplanan 3 milyonu aşkın kan bağışı arasında kadınların ve gençlerin katkısı arttı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Türkiye'nin kan ihtiyacını karşılamada kilit rol oynayan Türk Kızılay, 2025 yılında ülke genelinde toplam 3 milyon 41 bin 277 ünite kan bağışına ulaştı.

Demografik dağılım incelendiğinde, 2024'te bağışçıların yüzde 13,2'sini kadınlar, yüzde 86,8'ini erkekler oluştururken, 2025'te kadın bağışçıların oranı yüzde 15,4'e yükseldi, erkek bağışçı oranı ise yüzde 84,6 oldu. Bu artış, kadınların kan bağışına yönelik farkındalığının ve katılımının güçlendiğini gösterdi.

Yaş gruplarına göre dağılımda ise hem 2024 hem de 2025 yıllarında en yüksek bağış oranı 25-44 yaş aralığındaki bireylerde görüldü. 2024'te bu yaş grubundaki bağışçılar yüzde 52,7 oranında katkı sağlarken, 18-24 yaş grubu yüzde 20,9, 45-65 yaş grubu ise yüzde 26,4 oranında katılım gösterdi.

2025 verilerine göre 25-44 yaş grubu yüzde 52,3 ile yine en yüksek bağışçı oranını oluştururken, 18-24 yaş grubunun oranı yüzde 21,3, 45-65 yaş grubunun oranı ise yüzde 26,5 olarak kaydedildi.

En fazla bağış A RH pozitif grubundan alındı

Kan grubu dağılımı açısından değerlendirildiğinde ise 2024 ve 2025 yıllarında en fazla bağış A RH (+) grubundan alındı.

2024 yılında bu grubun bağışlardaki oranı yüzde 36,56 iken, 2025 yılında yüzde 36,45 olarak gerçekleşti. Bunu sırasıyla O RH (+), B RH (+), AB RH (+), A RH (–), O RH (–), B RH (–) ve AB RH (–) grupları takip etti. Nadir gruplardaki bağış oranlarının istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi, düzenli kan ihtiyacının karşılanması açısından büyük önem arz ediyor.

Kök hücre bağışı alanında da Türk Kızılay, TÜRKÖK projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalarla önemli mesafeler kat etti. 2025 yılı sonu itibarıyla aktif kök hücre bağışçı sayısında 1 milyon 256 bin 400'e ulaşılırken, aynı dönemde 33 bin 319 eşleşme ve 7 bin 930 nakil gerçekleştirildi.

Vatandaşlar, "www.kanver.org" internet adresi, "Kızılay Mobil Kan Bağışı Uygulaması", "168 çağrı merkezi" veya "e-Nabız" üzerinden randevu alarak en yakın bağış noktasından kan bağışında bulunabiliyor.

Kaynak: AA / Duygu Yener - Sağlık
