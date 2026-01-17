Türkiye omuz ve dirsek cerrahisi alanında dünyayla yarışır durumda

Türk Omuz Dirsek Cerrahisi Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, omuz ve dirsek cerrahisinde yapılan ameliyat seviyeleri ve cerrahi işlemler ile hocaların bilgi düzeyi açısından dünyayla yarışır durumda olduklarını belirtti.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, omuz ve dirsek sakatlanmalarının riskli branşlardaki sporcuların dışında günlük hayatta da yaşanabildiğini söyledi.

Her yaş grubuna özgü birtakım rahatsızlıkların söz konusu olduğunu vurgulayan Aydın, "Bunlar gençlerde daha çok omuz çıkıkları, biraz daha ilerleyen yaşlarda omuz çevresindeki yırtıklar olabiliyor. Daha da ileri yaşlarda ise omuzun kireçlenmesi dediğimiz rahatsızlık meydana geliyor. Yani çok geniş bir spektrumda yaşanan hastalık alanını kapsayan bir durum. Öte yandan, sporcularda görülen rahatsızlıklarla sporcu olmayanlarda görülen hastalıklar birbirinden tamamen farklı olarak görülüyor." diye konuştu.

"Avrupa, Uzak Doğu ve Amerika'yla yarışabilir durumdayız"

Aydın, omuz ve dirsek rahatsızlıklarının oluşmaması için herkesin kendi sınırını bilip kendi limitinde hareket etmesi ve eklemlerini normalden fazla zorlayıcı işlemlerden uzak tutması gerektiğini dile getirdi.

Türk omuz ve dirsek cerrahisinin, dünyada sayılı seviyeye gelmiş, ortopedi alanında çalışan uzmanlara sahip olduğuna dikkati çeken Aydın, şöyle konuştu:

"Omuz ve dirsek cerrahisi alanında Avrupa, Uzak Doğu ve Amerika'yla yarışabilir durumdayız. Hem yapılan ameliyat seviyeleri hem cerrahi işlemler hem de hocalarımızın bilgi düzeyi açısından dünyayla yarışır düzeydeyiz. Zaten bahsettiğim ülkelerden gelen davetler üzerine hocalarımız söz konusu yerlere gidip birçok konuşma ve bilimsel toplantı gerçekleştirmektedirler. Son olarak geçen yıl Güney Kore örneğini vermek istiyorum. Türk Omuz Dirsek Cerrahisi Derneğini ülkelerine konuk olarak davet ettiler ve 55 omuz cerrahı ile Seul'e gittik. Orada Kore Omuz Cerrahisi Derneğinin toplantısına katıldık ve ülkemizi temsil ettik. Benzer şekilde de gelecek aylarda Türkiye'de büyük bir kongremiz olacak. Buraya da İspanya konuk ülke olarak geliyor. Hem ülke hem de bölgesel olarak Türk omuz ve dirsek cerrahisi camiası çok aktif, önde gelen isimlere sahip, bilimsel olarak da çok iyi durumda olduğunu ifade etmek istiyorum."

"Çok sayıda uluslararası hasta Türkiye'ye geliyor"

Aydın, Türkiye'nin sadece omuz ve dirsek cerrahisi alanında değil, tüm ortopedik problemlerde iyi bir yerde konumlandığını vurguladı.

Gerek uygulanan ameliyatlar gerek kullanılan implant ve malzemeler konusunda Türkiye'nin iyi bir noktada olduğunu anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"O nedenle hem yakın çevreden hem de uzak çevreden çok sayıda uluslararası hasta Türkiye'ye geliyor. Bunların memnuniyeti de yüksek. Tıpta geçerli bir kanı vardır, hasta hastayı getirir. Memnun olan hasta, yenilerini getiriyor. Bu nedenle uluslararası hasta noktasında da her geçen gün daha iyi noktaya doğru ilerliyoruz. Bunlar hem özel hastanelerde oluyor hem de devletin şu anda yapmış olduğu şehir hastanelerinde gerçekleşiyor. Bu noktada da ciddi yatırımların sonucu olarak uluslararası sağlık hizmetlerinde iyi noktaya doğru ilerliyoruz."