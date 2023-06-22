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Tunceli'de Yüksekten Düşen Şahıs Hastaneye Kaldırıldı

Sağlık Haberleri

Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde Düzgün Baba Dağı bölgesinde yüksekten düşen bir vatandaş, askeri helikopterle bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı. Şahsın kaburgalarında kırıklar olduğu belirtildi.

Yüksekten düşen şahıs, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

TUNCELİ - Tunceli'de Düzgün Baba Dağı bölgesinde yüksekten düşen bir vatandaş, askeri helikopterle bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'ni Nazimiye ilçesinde Düzgün Baba Dağı bölgesinde yüksekten düşen bir şahıs yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye askeri helikopter ve UMKE personeli sevk edildi. Dağda ilk müdahalesi yapılan şahıs, askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın ilk belirlemelere göre kaburgalarında kırıklar olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yoleri - Sağlık

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