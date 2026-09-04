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Tunceli'de Gebe ve Lohusa Takibi: 'Her Gebeye Bir Ebe' Uygulaması

Tunceli'de Gebe ve Lohusa Takibi: 'Her Gebeye Bir Ebe' Uygulaması
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Tunceli’de gebelik ve lohusalık dönemlerinin sağlıklı geçirilmesi amacıyla anne adayları yakından takip ediliyor.

Tunceli'de gebelik ve lohusalık dönemlerinin sağlıklı geçirilmesi amacıyla anne adayları yakından takip ediliyor. Koordinatör ebeler tarafından ev ziyaretleri gerçekleştirilirken, Ebe Polikliniğinde yürütülen "Her Gebeye Bir Ebe" uygulamasıyla gebelere doğuma kadar birebir destek sağlanıyor.

Tunceli Devlet Hastanesi tarafından anne ve bebek sağlığının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında gebelerin takibi ve bilgilendirilmesine yönelik hizmetler aralıksız sürdürülüyor. Kent genelinde görev yapan koordinatör ebeler, gebelik ve lohusalık dönemindeki kadınlarla telefon üzerinden iletişim kurarak danışmanlık hizmeti veriyor. Bunun yanı sıra gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde anne adaylarının sağlık durumları yerinde değerlendiriliyor. Özellikle gebeliğin son üç ayında, 20'nci haftadan itibaren yüksek riskli gebeliklerde ve doğum sonrası lohusalık döneminde gerçekleştirilen ziyaretlerde tansiyon ölçümü yapılıyor, bebeğin kalp sesleri değerlendiriliyor. Anne adaylarına gebelik süreci, doğum ve doğum sonrası dönemle ilgili ihtiyaç duydukları konularda da bilgi veriliyor. Anne adaylarının gebelik sürecini daha bilinçli ve güvenli şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla Ebe Polikliniğinde "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması da yürütülüyor. Uygulama kapsamında gebeler, gebelik takibinden doğum öncesi hazırlıklara kadar birçok aşamada ebeler tarafından birebir takip ediliyor.

Poliklinikte anne adaylarına doğumhane tanıtımı yapılırken, emzirme danışmanlığı veriliyor ve doğum sonrasında lohusalık süreci de takip ediliyor. Böylece anne adaylarının gebelik döneminden doğum sonrasına kadar sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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