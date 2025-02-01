Trakya Üniversitesinde "tıpta profesyonellik" eğitimi düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen eğitimde sahada görev yapan hekimler öğrencilerle bir araya gelerek, deneyimlerini paylaştı.

Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Öz Puyan'ın açılışını gerçekleştirdiği eğitim, Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Selma Arzu Vardar, Doç. Dr. Albena Gayef, Doç. Dr. Fatma Gülsüm Önal ve Doç. Dr. Ülfiye Çelikkalp'in yönetiminde gerçekleşti.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sibel Sevinç Pekdemir, hastayı iyi dinlemenin ve takip etmenin önemini anlattı.

Dr. Utku Temuçin Okçu, palyatif bakım hizmetlerinin toplum açısından önemi hakkında bilgi verdi.

Uzm. Dr. Deniz Çiçek ise aile hekimi uzmanı gözünden profesyonel hekimlik tecrübelerini aktarırken, Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Meriç çocuk izlem merkezi hakkında bilgi verdi.

Eğitimin ardından hekimler öğrencilerin sorularını cevapladı.