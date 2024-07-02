Üye Girişi
Haberler

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde fakülte birincisi sağlıkta şiddetin son bulmasını talep etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde fakülte birincisi Aslı Deniz, konuşmasında sağlıkta şiddetin son bulmasını talep etti. Törende 270 hekim adayı kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde fakülte birincisi Aslı Deniz, konuşmasında "Sağlıkta şiddet son bulsun" mesajı verdi.

Ayşekadın Yerleşkesi'ndeki stadyumda düzenlenen tören, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde hekim adaylarının alana gelişi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, programda, öğrencilerinin eğitimi boyunca gösterdiği çalışkanlığı ve özveriyi iş yaşamında da mesleklerini yüceltecek şekilde uygulayacağını söyledi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Akata da bu yılki mezunların Tıp Fakültesinin kuruluşunun 50'nci yılı dolayısıyla daha anlamlı olduğunu belirtti.

İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım ise hekimliğin sevgi ve merhametle yapılan gerçek bir yaşam şekli olduğunu dile getirdi.

Sağlıkta şiddete caydırıcı cezalar talebi

Fakülte birincisi Deniz ise mesleğe adım atarken en büyük endişelerinden birinin sağlıkta şiddet olduğunu söyledi.

Eğitimin başında öğrendikleri "önce zarar verme" ilkesinin "önce zarar görme" olarak yer değiştirdiğini anlatan Deniz, "Yaşanan şiddet yanlısı olayların son bulmasını en temel hakkımız olan yaşama hakkının yasalarla güvence altına alınmasını ve mesleğimizi bu endişelerden uzak bir şekilde sürdürebildiğimiz bir ortamın sağlanmasını umutla bekliyor olacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Zafer, Akata, Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Celal Karlıkaya ve akademisyenler öğrencilere mezuniyet belgelerini verdi.

Törende rahatsızlanan öğrenci yakınına İl Sağlık Müdürü Yıldırım, TÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay ve sağlık ekipleri müdahale etti. Rahatsızlanan vatandaş ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mezuniyet töreninde 270 hekim adayı kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Kaynak: AA / Sağlık

Trakya Üniversitesi Sağlık Güncel Haberler

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

 Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

 Yeni Bakan Kemal Memişoğlu'nun 2 yıl önceki sözleri sağlıkçıları mest edecek

Yeni Bakan Kemal Memişoğlu'nun 2 yıl önceki sözleri sağlıkçıları mest edecek

Bakmadan Geçme

Klima zararlı mı? Klimanın insan sağlığına etkileri neler? Klimanın zararları nelerdir? Z kuşağı nedir? Z kuşağı kimler oluyor, özellikleri nelerdir? Suriyelilere vergi muafiyeti var mı? Suriyeliler vergi veriyor mu? Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhidi ne zaman ve ne için söyleriz? Kelime-i şehadet ve Kelime-i tevhid ne demek? Kabine Toplantısı Gündemi 2 Temmuz: TÜİK enflasyon rakamları, memur zammı ve en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Mike Tyson- Jake Paul maçı ne zaman? Mike Tyson-Jake Paul maçı neden ertelendi? Mide yanması neden olur? Mide yanması nedir ve tedavileri nelerdir? Mide yanması belirtileri! Avusturya- Türkiye maçı bilgileri! Avusturya- Türkiye maçı nasıl izlenir? Canlı ve şifresiz izleme linki! TÜİK ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI? Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 Haziran ayı enflasyon oranı beklentisi nedir? 20 bin öğretmen ataması mülakatları ne zaman? 20 bin öğretmen ataması mülakatları nasıl olacak? Sözleşmeli öğretmen mülakat yeri sorgulama ekranı! ABD seçimleri ne zaman? ABD Başkanlık seçimi hangi tarihte? ABD Başkanlık seçiminde adaylar kim? Ters Yüz 3 ne zaman çıkacak? Inside Out (Ters Yüz) 3 ne zaman vizyona girecek, vizyon tarihi belli mi? TRT 1 frekans bilgileri güncelleme nasıl yapılır? TRT 1 frekans numarası kaç? Y kuşağı hangi yıllara ait, özellikleri neler? Y kuşağı kimler oluyor? Beşiktaş, Anderson Talisca'yı aldı mı? Talisca Beşiktaş'a mı geliyor?
Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük

Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title