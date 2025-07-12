Trafik Kazasında Beyin Ölümü Gerçekleşen Genç, Organlarıyla İki Hastaya Umut Oldu

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Özkan Keleş'in (19) organları, 2 hastaya umut oldu.

Düziçi ilçesinde 5 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan Özkan Keleş, Osmaniye Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Özkan Keleş'in, 9 Temmuz'da beyin ölümü gerçekleşti. Aile çocuklarının organlarının başka hastalara umut olması için bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Osmaniye Devlet Hastanesi Doku ve Organ Nakil Koordinatörlüğü, Sağlık Bakanlığı Organ ve Doku Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçti. Bakanlık tarafından görevlendirilen organ nakli cerrahi ekibi hastaneye gelerek operasyonla Keleş'in organlarını aldı. Özkan Keleş'in karaciğeri Bursa'ya, bir böbreği de Gaziantep'e, organ bekleyen hastalara nakledilmek için gönderildi. Özkan Keleş ise Düziçi'nde toprağa verildi.