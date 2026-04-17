Trafik Kazası Sonrası Çini Kursuyla Sağlığına Kavuşuyor

SAMSUN'da yaklaşık 10 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu beyin kanaması geçiren ve vücudunda kırıklar oluşan Suna Akbaş (55), doktorlarının tavsiyesiyle başladığı çini kursunda el ve ayak kaslarını geliştirerek sağlığına kavuşuyor. Akbaş, "El ve ayak kasalarımın ilerlemesi için bu çini kursunu hocamızın desteğiyle yaparak, öğrenerek bunları aşmaya çalışıyorum. İnşallah başarılı olma yolunda gidiyorumö dedi.

Samsun'da yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Suna Akbaş, yaklaşık 10 yıl önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren ve el ile ayaklarında oluşan kırıklar nedeniyle vücuduna platin takılan Akbaş, uzun süren tedavi sürecinin ardından doktorlarının tavsiyesiyle el sanatları kurslarına yöneldi. Yaklaşık 5 ay önce İlkadım Halk Eğitim Merkezi'nde açılan çini kursuna kayıt yaptıran Akbaş, haftanın 3 günü kursa katılarak fiziksel ve zihinsel rehabilitasyon sürecini sürdürüyor. Çini kursuyla birlikte fizik tedavisi sona eren Akbaş'ın sağlık kontrolleri devam ediyor.

'EL VE AYAK KASLARIMIN ÇALIŞMASI İÇİN KURSA GELİYORUM'

Kurs sayesinde el ve ayak kaslarında gelişim gözlemlediğini belirten Suna Akbaş, "Halk Eğitim'de çini kursuna geliyorum. Kendimi geliştirmek için hocamızın eşliğinde bunu öğrenmeye çalışıyorum. Ben 10 yıl önce trafik kazası geçirdim. Beyin kanaması ve ayaklarımda kırıklar oluştu. Ayaklarımda platinler var. Doktorlarımın tavsiyesi ile buraya geldim. El ve ayak kasalarımın ilerlemesi için bu çini kursunu hocamızın desteğiyle yaparak, öğrenerek bunları aşmaya çalışıyorum. İnşallah başarılı olma yolunda gidiyorum. Başaracağımı da zannediyorum ve uğraşıyorumö ifadelerini kullandı.

'HAFIZA KAYBINI ÇALIŞARAK AŞMAYA ÇALIŞIYORUM'

Kurstan sonra iyileşme sürecinin iyi gittiğini ifade eden Akbaş, "Bütün bayanlara da bu tip yerlerde, bu kurslarda kendilerini geliştirmeleri için gelmelerini öneriyorum. Severek çalışmalarımı yapıyorum. Bu sene başladım, ilerledim. Çünkü doktorlarım daha yeni onay verdi. El kaslarımın ilerlemesi ve çalışma yapabilmem için. Çalışıyorum, huzurluyum, mutluyum. Doktor kontrollerim devam diyor. Doktorlar iyileşmemin çok güzel gittiğimi söyledi. Fizik tedavilerim artık yok ama kontrollerim devam ediyor. Unutma olayım vardı. Şimdi de unutuyorum ama en azından hafızamda bir şeyler yaptığım zaman unutmamaya çalışıyorum. Hafızamda tutmaya çalışıyorum. Ama beynimde hafıza kaybım olduğu için inşallah çalışarak ve yaparak bunu da düzelteceğimi umut ediyorum. El ve ayak kaslarımın da çalışması gerekiyor ve fırça tutmayı, çizim yapmayı, renklerle en azından neyin nasıl olacağını şu anda becerebiliyorum ve daha da iyiye gittiğimi hocam söylüyor. Bana destek olan Hidayet hocama da çok teşekkür ediyorumö diye konuştu.

'SUNA HANIM BURAYA BAŞLADIKTAN SONRA CİDDİ GELİŞMELER GÖSTERDİ'

Suna Akbaş'ın gelişim sürecini takip eden El Sanatları Eğitmeni Hidayet Arıkan (46), kursiyerin kaza sonrası ciddi sıkıntılar yaşadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Suna Hanım geçmişten tanıdığım bir arkadaş. Geçmişte çok neşeli ve hayat dolu bir insandı. Kazadan sonra çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Buraya başladığında algılama yetersizliği vardı. Bir şeyleri onunla 10-20 kere tekrar ediyorduk. Çalışma yaptıkça onu algılıyordu. Kas ve algılama becerilerinde ciddi bir gelişim gösterdi. Daha da ilerleme yapar. Kendini aşacağına inanıyorum. Biraz daha disiplinli olması gerekiyor. O disiplini yakaladığında o sıkıntılarını büyük bir oranda aşacaktır.ö

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı