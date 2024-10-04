Trabzon'daki Obezite Merkezi'nden 5 Yılda 1311 Kişiye Hizmet

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü'ndeki Obezite Merkezi'nden 5 yılda 1311 kişi hizmet aldı.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, merkezde düzenlenen programda, Obezite Merkezi'nin başarılarını duydukça hem sağlık çalışanlarıyla hem de halkla gurur duyduğunu söyledi.

Obezitenin çağın hastalığı olduğunu vurgulayan Usta, "Cerrahi gereken hastaları da cerrahiye yönlendiriyoruz. Ama cerrahiye ihtiyaç kalmadan da bu süreci yönetiyoruz. Özellikli hizmetleri sadece Obezite Merkezi'nden ibarette düşünmeyelim. Kalp merkezi, suda doğum ve inme merkezi gibi birçok özellikli hizmetlerimiz daha var. Bunların her birini halkımızın sağlığı ve ihtiyaçları doğrultusunda planlıyoruz, planlamaya da devam edeceğiz." dedi.

Usta, Şehir Hastanesi'nin gelecek yıl ekimde hizmete açılacağını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sağlık Bakanımız, bugün bize müjdeyi de vermiş oldular. Bir yıl sonra Şehir Hastanesi'nde daha özellikli, daha geniş mekanlarda yapmaya devam edeceğiz ama buradaki merkezimiz de devam edecek. Burada en önemli aktör, sağlık çalışanları. Onlar olmadıktan sonra mekanların tek başına faaliyet görmeyeceğini her birimizin bilmesi gerekiyor. Halkımız sağlık çalışanlarına biraz daha sahip çıkacak, sağlık çalışanımız da özverisine özveri katarak merhametini de ön plana çıkararak faaliyetlerine devam edecek."

Başhekim Doç. Dr. Hasan Rıza Aydın ise merkezin Aile Hekimliği Kliniğine bağlı hizmet verdiğini söyledi.

Aydın, 2019'dan beri merkeze 1311 hastanın başvurduğuna işaret ederek, "Bu hastalara toplamda 3 ton 800 kilogram kilo verdirilmiştir. Toplamda 530 hastamız programı tamamlamıştır. Halihazırda 287 hastamız obezite takip programına devam etmektedir. Merkezimizin, şehrimizdeki ve Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki tek Obezite Merkezi olmasının gururunu ve sorumluluğunu taşıyoruz." diye konuştu.

Obezite Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Öğretim Üyesi Volkan Atasoy da dünyada 3 kat artan obezitenin yalnızca yüksek gelirli ülkelerin değil, orta ve düşük gelirli ülkelerin de sorunu haline geldiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından, merkezdeki 9 aylık takip programına katılarak hedeflenen kiloya ulaşan 17 kişiye belgeleri verildi.